В метро Харькова произошел жуткий скандал из-за маски: пенсионер напал на парня (видео)

В метро Харькова разгорелся скандал из-за маски (Коллаж РБК-Украина)

Пожилой мужчина набросился на молодого парня из-за того, что тот был без маски

В метро города Харькова произошел неприятный инцидент между двумя пассажирами. Пожилой мужчина сделал замечание молодому парню за отсутствие маски. Он высказал возмущение тем, что молодой парень нарушает карантинные правила, а это может привести к инфицированию других пассажиров.

Видео инцидента в метро сняли на камеры другие пассажиры и разместили видео в социальных сетях. Пожилой мужчина набросился на молодого парня, который в метро пил кофе. Он сидел рядом с пенсионером и маски у него не было.

"Ты на меня дышишь своим COVID-19!" – возмущенно высказался пожилой мужчина в адрес молодого парня.

Парень удивленно переспросил сначала мужчину: "Чего вы от меня хотите?", а потом нашел другое место в вагоне и пересел.

Стоит отметить, что скандалы из-за нарушений карантинных правил вспыхивают в транспорте очень часто. Недавно мы сообщали о том, что в Запорожье не пустили на рейс самолета до Турции двух мужчин. Основная причина – пассажиры отказывались надеть маски перед посадкой в самолет.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе в супермаркете произошло настоящие побоище из-за маски. Мужчина зашел в магазин без маски, ему сделали замечание, и словесная перепалка на эту тему очень быстро переросла в безобразную драку.