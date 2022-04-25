Методи НКВС і павлики морозови: у Росії "промивають" мізки дітям у садочках

У дитячих садах Росії активно ведуть пропаганду для маленьких дітей. У навчальних закладах для найменших вивішують нацистські символи, плакати, проводять зустрічі з військовими та спеціальні уроки – про "Кримську весну", про війну в Україні, яку називають "спецоперацією".

Як в Росії зомбують маленьких дітей – читайте в нашому матеріалі нижче.

Про один такий випадок розповів нардеп Олексій Гончаренко, якому підписники надіслали інформацію з окупованого Криму.

"Промивання мізків відбувається навіть в дитячих садах! Вихователі повинні проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди про те, що в Україні проходить "спецоперація", що Росія бореться проти нацистів. У дитсадках малюють стінгазети та плакати на підтримку Путіна, звичайно ж супроводжуючи все символікою Z", - сказано в повідомленні.

Крім того, вихователі розпитують дітей про батьків – про що говорять вдома, що вони думають про Путіна, як ставляться до війни. А потім всю отриману інформацію вихователі передають завідувачці дитсадка.

"Методи НКВС і павлики морозові. Це навіть складно якось коментувати. Чергове дно пробито!"- пише Гончаренко.

Ще про один випадок розповіли в Telegram-каналі Stroeva. У місті Стерлітамак у дитячому садку провели урок патріотизму. До дітей прийшли військові зі зброєю. І показували, як влаштований гранатомет.

У російських дитячих садках і школах вимагають від вчителів проводити патріотичні уроки та розповідати дітям про "Кримську весну", про "спецоперацію".

Дітям рекомендують показувати спеціальні фільми та мультфільми, залучати їх до флешмобів на підтримку російської армії.

Їх вибудовують у формі букв Z і V - знаки, які під час Другої світової війни використовували нацисти, а тепер використовують російські військові.

Фото з дитячих садків і шкіл Саратовської, Московської, Бєлгородської, Новосибірської областей і Краснодарського краю

А ось так прикрашають вікна в дитячих садах і школах Росії.