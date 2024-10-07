Метеорный поток Дракониды 2024: когда можно будет увидеть "падающие звезды"

Дракониды - один из самых ярких метеорных потоков осени. Количество падающих звезд невелико, но в пик в небе ожидается красивое зрелище.

Когда ожидается метеорный поток Дракониды и можно ли будет увидеть его невооруженным глазом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Метеорные потоки - это поток обломков комет, оставшихся после того, как эти ледяные объекты подлетели близко к Солнцу. Их еще часто называют "падающими звездами", потому что во время падения они выделяют яркий свет и оставляют после себя яркие световые полосы.

Конечно, звезды на самом деле не падают на Землю, а это наша планета проходит сквозь обломки разных комет.

Источником метеорного потока Дракониды является короткопериодическая комета 21Р/Джакобини - Циннер, совершающая полный оборот вокруг Солнца за 6,5 лет. Каждый год в октябре можно увидеть на небе метеорный поток Дракониды. В этом году пик активности падения "звезд" приходится на 8-9 октября.

Этот метеорный поток не самый мощный и не самый яркий из всех известных потоков. Однако именно эти метеоры имеют одну важную особенность.

Большинство метеорных потоков хорошо видны только перед восходом Солнца, а вот Дракониды можно наблюдать на небе всю ночь - от времени после наступления темноты вечером и всю ночь, до рассвета.

Свое название Дракониды получили через место в космосе, из которого они улетают в сторону Земли. Это созвездие Дракона, которое всегда видно при ясном небе в Северном полушарии.

Созвездие Дракона является одним из самых больших в небе Северного полушария и лучше всего визуализируется именно осенью - как зигзагообразный хвост змеи над Большой Медведицей на северо-северо-западе ночного неба. И это созвездие является домом для достопримечательностей далеко неба, включая потрясающую туманность Кошачий глаз (NGG6543), галактику Головастик (UGG 10214) и галактику Веретено (М102)

А еще Дракониды - это переменный метеорный поток, поэтому они редко бывают очень активными. В этом году ожидается, что в пик можно будет увидеть примерно 10 метеоров в час.

В ночь на 8 и 9 октября Луна будет находиться в растущей фазе, а значит, ее свет не должен мешать наблюдению за метеорным потоком. Ну а чтобы увидеть эти яркие метеоры, стоит выехать за город, где не будет мешать электрический свет.