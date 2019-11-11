Хуртовини та екстремальні морози: синоптик ошелешив прогнозом на зиму

Погода в Україні взимку 2019-2020 принесе жителям країни ряд неприємних сюрпризів. І хоча в середньому рівень погоди і опадів не буде надто відрізнятися від щорічних, зима запам'ятається різкими перепадами між відлигою і сильними морозами.

Згідно з прогнозом Віталія Постриганя, начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології, суворої зими, як 50-60 років тому в Україні не буде. Зима очікується досить теплою і дощовою, але з хвилями екстремальних морозів.

Перехід на "зимовий режим", за словами експерта, відбудеться в третій декаді листопада. У листопаді-грудні 2019, а також у березні 2020 середньомісячна температура буде близькою до норми, а у січні-лютому може перевищити норму на 1-1,5 градуса.

Погода в Україні узимку (фото: pixabay.com)

У той же час, прийдешня зима принесе короткочасні, але дуже сильні похолодання, а також потужні снігопади.

"Нинішньої зими, погодні умови можуть зазнавати різкізих мін, а саме: короткочасних, але досить сильних похолодань, випадки сильних снігопадів, налипання мокрого снігу, утворення ожеледі", - стверджує Віталій Постригань.