Рискуете ослепнуть: какие лампочки крайне опасны для глаз

Устают глаза? Падает острота зрения? Задумайтесь над тем, не виновато ли здесь освещение у вас дома, потому что уже научно доказано, что это вполне возможно. Какие лампы у вас дома могут навредить вашему зрению и какого типа света следует избегать?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие именно типы лампочек опасны для здоровья глаз и как выбрать полезную и безопасную.

Может ли освещение дома влиять на зрение?

Исследование, опубликованное в 2021 году в Американском журнале общественного здоровья, показало увеличение на 12% заболеваний глаз, вызванных воздействием яркого, прохладного, люминесцентного света.

Люди, выбирая осветительные приборы, часто забывают о важности влияния правильного освещения на сохранение зрения.

Какое освещение опасно для зрения?

Освещение имеет естественное и искусственное происхождение. Наибольший вред нашему зрению наносит ультрафиолетовое излучение, которое может образовываться при любом типе освещения.

Если говорить о лампочках, то хуже всего наше зрение воспринимает ярко-белый и прохладный свет люминесцентных и некоторых светодиодных ламп. При работе этих ламп возникает вредное мерцание.

Невооруженным глазом его не видно, но если посмотреть на лампы через камеру телефона, можно заметить определенные колебания света.

От продолжительного воздействия такого освещения глаза быстро устают и появляется плохое самочувствие. Также на наше состояние влияет недостаточный или очень яркий свет.

Если есть возможность установить регуляцию яркости, это прекрасное решение (фото: Freepik.com)

Какое освещение полезно для глаз?

Свет бывает разного цвета и разной степени яркости.

В комнатах рекомендуется использовать источники света разной цветовой температуры, поскольку научно доказано, что цветовая температура оказывает прямое влияние на наше физическое и психоэмоциональное состояние.

Самое комфортное для человека - мягкий теплый солнечный свет. Принято считать, что свет делится на:

теплый (от 2700 до 3000 Кельвинов),

нейтральный (3000-4000 К)

холодный (4000-6500).

Источниками искусственного теплого света могут стать лампы накаливания и светодиоды. Именно они меньше всего напрягают наши глаза. Для человеческих глаз оптимально нейтральное или теплое освещение с цветовой температурой от 2700 до 4500 К - в зависимости от назначения того или иного помещения.

Концентрации и рабочему настроению способствует нейтральный свет (он идеально подойдет для кабинета и зоны, где ребенок делает уроки). Ощущение уюта и релаксации обеспечит тёплый свет (освещение оптимально для спальни или гостиной).

При покупке лампочек для светильников в вашем доме всегда обращайте внимание на их цветовую температуру, поскольку освещение более 5000 Кельвинов может вызвать зрительный дискомфорт и общую усталость.

Лучший вариант для освещения в доме и офисе - LED лампочки (фото: Freepik.com)

Какую лампочку выбрать?

Сегодня рынок предлагает большой выбор безопасных и энергоэффективных источников света. Лампочки имеют разные цены и служат для разных целей:

Теплые лампы накаливания. Это традиционные лампочки, обеспечивающие ровный свет без мерцания. Обычно они самые дешевые, но эти лампочки не энергоэффективны, поэтому в долгосрочной перспективе они стоят дороже энергосберегающих аналогов.

Галогеновые лампочки. Хотя этот тип ламп более экономичен, чем предыдущий, но в странах ЕС их запретили из-за низкой энергоэффективности. Также были проведены исследования, показавшие, что значительная часть УФ-лучей от галогенных ламп излучается во вредном для здоровья UVC диапазоне.

Светодиодные лампочки. Это наиболее энергоэффективные источники света, но они дороже лампочек накаливания. О светодиодных лампах существует много мифов, однако они не производят УФ-лучи.

Компактные люминесцентные лампы (CFL или экономки). Они производят меньше УФ-лучей и более энергоэффективны, чем ярко-белые лампы накаливания и люминесцентные лампы. Они менее энергоэффективны, чем светодиодные лампы, но обычно стоят дешевле.

Из всего вышеупомянутого можно заключить, что на сегодняшний день лучшим вариантом для освещения в доме и офисе будут LED лампочки. Они экологически безопасны, энергоэффективны и не оказывают вредного воздействия на здоровье.