Met Gala 2025: топ-12 самых эффектных образов бала Института костюма

В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2025 - самое громкое модное шоу года. Звезды поразили невероятными образами, созданными специально под тематику вечера. Рианна подтвердила третью беременность, а Зендея, Мадонна и Ким Кардашьян соревновались за титул самой стильной.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о самых шикарных образах на Met Gala 2025.
Бал Met Gala - это ежегодное событие, цель которого - сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея.
Традиционно мероприятие открывает выставку, а гости подбирают наряды, соответствующие теме, заданной Институтом.
В этом году тема выставки - "Superfine: Tailoring Black Style". Она посвящена черному дендизму и его влиянию на формирование идентичности в афродиаспоре. Это первая более чем за два десятилетия выставка, полностью сосредоточенная на мужской моде.
Дресс-код вечера: Tailored for You.
Предполагает персонализированный подход к классическому костюму. Гости могут интерпретировать тему через исторический дендизм, современный крой или культурные символы, подчеркивающие их индивидуальность.
Всемирно известная певица Рианна подтвердила слухи, что она беременна в третий раз, появившись на ковровой дорожке в смелом образе, которые подчеркнул ее изменившуюся фигуру. Певица появилась в оригинальном костюме, напоминающим мужской фрак, от Marc Jacobs.
Рианна (фото: Getty Images)
Американская модель и предпринимательница выбрала корсетное платье Ferragamo с глубоким декольте. Наряд был выполнен из полупрозрачной черной сетки и твида, а также расшит бисером. Свой лук Кайли дополнила туфлями на небольшом каблуке и высокими перчатками.
Кайли Дженнер (фото: Getty Images)
Ким Кардашьян выбрала для мероприятия черный кожаный ансамбль Chrome Hearts, состоящий из корсета с асимметричными плечами и юбки с длинным шлейфом. Образ дополняли серебряные цепи, массивные бриллиантовые украшения и кожаная шляпа с широкими полями.
Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Американская актриса и певица Зендея выбрала для Met Gala 2025 эффектный костюм-тройку белого цвета от Louis Vuitton. Ее лук состоял из расклешенных брюк, пиджака с серебряными украшениями, жилета в тон, белого галстука и широкополой плоской шляпы.
Зендея (фото: Getty Images)
Актриса Памела Андерсон снова продемонстрировала тренд на натуральность - она появилась на мероприятии без яркого макияжа. Она выбрала платье с длинными рукавами от Tory Burch, расшитое пайетками и кристаллами.
Памела Андерсон (фото: Getty Images)
30-летняя топ-модель появилась в золотистом платье в пол с акцентными деталями и вышивкой бисером. Свой образ Хадид дополнила оригинальной прической и массивными серьгами, а также нюдовым макияжем.
Джиджи Хадид (фото: Getty Images)
Актриса появилась в наряде от Carolina Herrera, который состоял из белой рубашки свободного кроя и юбки-футляра с разрезом сзади, расшитой бисером серого и черного цветов. 42-летняя артистка поразила сияющим видом - для мероприятия она выбрала естественный макияж и лаконичную прическу.
Энн Хэтэуэй (фото: Getty Images)
Актриса появилась в длинном белом платье с черным корсетом от Thom Browne и украшениях Cartier. За идеальный крой, которого требовал дресс-код, отвечали добавленный объем в области бедер и акцент на талии. Наряд был дополнен множеством белых пуговиц как на корсете, так и на рукавах и юбке. Дополнить стильный лук Зои Салдана решила серьгами и прической каре.
Зои Салдана (фото: Getty Images)
Сайрус появилась на Met Gala 2025 в длинной юбке с пышным подолом и кожаном кроп-топе с подплечниками от Alaia. Также она дополнила образ колье на шее, серьгами из золота и лаконичной прической.
Майли Сайрус (фото: Getty Images)
Легендарная американская актриса и певица появилась в оригинальное черно-белом платье-пальто в виде смокинга. Свой образ она дополнила цилиндром, небольшой сумкой, а также золотыми украшениями на пальцах.
Вупи Голдберг (фото: Getty Images)
Легендарная 81-летняя певица Даяна Росс, которая не была на Met Gala с 2003 года, рассказала, что решила посетить бал в последнюю минуту. Для выхода в свет она выбрала платье с огромным шлейфом - он был вышит именами ее пятерых детей и восьми внуков.
Диана Росс (фото: Getty Images)
Мадонна появилась на Met Gala 2025 в образе денди. Она надела белый костюм-тройку, который для нее создал бренд Tom Ford Fall. Дополнить смелый образ певица решила полупрозрачными перчатками, бабочкой и драгоценностями.
Мадонна (фото: Getty Images)
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