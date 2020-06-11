Є план: Вакарчук висловився про участь у виборах мера Києва чи Львова

Святослав Вакарчук (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вакарчук розповів про те, що збирається робити після виходу з Верховної Ради

Святослав Вакарчук вирішив достроково скласти депутатські повноваження. Він пояснив, що частково вже виконав свою місію і привів в парламент прекрасну фракцію. Варто відзначити, що це вже другий раз Вакарчук йде достроково з політики. Минула його каденція у Верховній Раді тривала близько року, з 2007 по 2008.

На брифінгу в четвер, 11 червня, який відбувся в Маріїнському парку, Святослав Вакарчук відповів на запитання журналістів і розповів про подальші плани. Він зазначив, що його участь у виборах мера Києва чи Львова буде вирішуватися на з'їзді партії "Голос".

"Ви знаєте, що головна риса будь-якого політика, і неважливо, це новий або старий політик, - це зробити так, щоб інтерес до його політичної сили збільшився. Все, що я буду робити – буде спрямоване на це. У нас є усталений план, є керівництво партії є політрада, є з'їзд. На з'їзді будуть надані всі наші кандидати, вони будуть цікаві – деякі очікувані, деякі зовсім несподівані, але всі будуть вести нашу партію вперед", - цитує слова Вакарчука видання УНІАН.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук пояснив своє рішення про складання депутатського мандата.

А також розповідали про те, що навесні у Святослава Вакарчука помер батько, який багато років працював ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова