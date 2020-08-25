Погода в Україні кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні продемонструє українцям, що літо ще триває

Погода в Україні кардинально зміниться вже завтра, 26 серпня. В країну після "репетиції осені", що охопила значну частину країни потужними зливами, прийде суха і прохолодна погода. Такий прогноз дала Наталка Діденко і синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з даними Діденко, в середу, 26 числа температура повітря в середу буде помірною на Заході і Півночі (+20+25 градусів). На Півдні, Сході та в більшості центральних областей (крім Вінницької) завтра тепло і навіть спекотно - від +25 до +30 градусів.

"Гребінь високого атмосферного тиску витіснить цю сьогоднішню репетицію осені, яка відбувається у західних і північних областях (а вночі ще й у центральних подощить), та організовує практично у всіх областях України суху погоду", - зазначила Діденко.

У Києві завтра буде без опадів, +23+24, а до вихідних, 29-30 серпня у столицю прийде потепління.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах погоди, що в країні завтра буде сухо, температура комфортна, на південному сході тепліше, аж до спеки.

Погода в Україні 26 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали українцям прогноз на кінець серпня.

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