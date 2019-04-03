Місцями пройде сніг: синоптики попереджають про нічні заморозки

Погода в Україні у четвер, 4 квітня, порадує більшість жителів країни сонячною та сухою погодою. Однак на сході синоптики прогнозують сніг, а вночі в більшості областей температура опуститься нижче нуля.

Погода у східних областях залишається несприятливою. У Харківській і Луганській області очікується дощ з мокрим снігом. Вночі від 0 до -2 градусів. Вдень +5 +8 градусів. У Дніпрі та Полтаві повітря прогріється до +13 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі температура опуститься до -1 -2 градусів, удень повітря прогріється до +9 +12 градусів, у Миколаєві до +14 градусів.

У Криму сухо, місцями сонячно. Вночі очікується невеликий мороз, до -1 градуса. Вдень потеплішає до +10 +12 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються. Вночі до -2 градусів, удень повітря прогріється до +10 +12 градусів.

На заході сонячно, без опадів. Нічна температура коливатиметься від +2 до -2 градусів, в Ужгороді +5 градусів. Вдень очікується від +11 до +14 градусів. У Львові +15, на Закарпатті до +17 градусів.

В центральній частині країни хмарно з проясненнями. Вночі від 0 до -2 градусів. Вдень очікується потепління до +11 +13 градусів.

У столиці 4 квітня опади не прогнозуються. Вночі буде холодно, до -1 градуса. Вдень повітря прогріється до +10 +12 градусів.

Погода в Україні 4 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали сприятливий прогноз погоди на найближчі дні.

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