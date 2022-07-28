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Помста за вторгнення в Україну: хто і де найчастіше б'є росіян за кордоном

Росіян все частіше стали бити закордоном (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після початку повномасштабної війни в Україні росіяни стають ізгоями в усьому світі. Їх не хочуть приймати в готелях, продавати їм брендові речі, від спілкування з ними утримуються. Почастішали випадки і бійок з громадянами РФ.

У яких країнах не люблять і б'ють жителів Росії - читайте в матеріалі Styler.

Туреччина

Турецькі курорти завжди приваблювали громадян пострадянського простору. Там раніше відпочивали і росіяни і українці. Відносини на відпочинку між ними завжди були напруженими. А зараз і взагалі досягли апогею.

Так, наприклад, нещодавно в Туреччині побили росіян поляки, а керівництво готелю вирішило не втручатися.

Нібито поляки стали "ініціаторами спілкування з парою", але після дружнього спілкування на спільні теми почали з'ясовувати у росіян "їхнє ставлення до російської спецоперації в Україні".

При цьому росіяни не хотіли говорити на політичні теми. А один з польських туристів "почав чіплятися до дівчини, змусивши її чоловіка втрутитися і вимагати припинити подібну поведінку". Після чого почалася бійка.

У Туреччині побили росіян (Фото: Тelegram-канал Рибар)

Єгипет

Також нагадаємо про те, що на самому початку війни в Україні громадян РФ, які перебували на відпочинку в Єгипті, били самі ж українці. Вони говорили росіянам в обличчя, що вони вбивці, не соромлячись у виразах.

Так, навіть українських туристів наполегливо просили в готелях не чіпати росіян.

Почастішали випадки кривавих побиттів громадян РФ

Відзначимо, що в соцмережах українці постять і такі відео, на яких показано, як жорстко можуть провчити росіян в ЄС.

В даному ролику показаний росіянин, якого побили в Європі. Конкретне місце не вказується, але явно, що це зроблено не просто так, а через війну в Україні.

Як ми раніше писали, куди поїхати у відпустку, де немає туристів з Росії.

До речі, росіяни масово кинулися до Польщі в пошуках кращого життя.

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Російська Федерація