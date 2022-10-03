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Жители деоккупированных общин Донецкой области получили помощь от Фонда Ахметова

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Понедельник 03 октября 2022 14:02
Жители деоккупированных общин Донецкой области получили помощь от Фонда Ахметова Фото: жители деоккупированных общин Донецкой области получили помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в деоккупированные общины Донецкой области гуманитарный груз с самыми необходимыми продуктами питания.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Так, жители Святогорской и Лиманской общин, получившие продуктовые наборы от Фонда, признаются, что эта помощь стала настоящим спасением. Также отзываются и жители Славянска, ведь сейчас большинство местных - это пожилые и одинокие люди, которые при разных обстоятельствах не смогли эвакуироваться.

Выдачи продуктовых наборов в общинах продолжаются и сегодня. Люди продолжают получать продукты первой необходимости, имеющие длительный срок хранения: макаронные изделия, сахар, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал более 100 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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