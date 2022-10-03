ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мешканці деокупованих громад Донецької області отримали допомогу від Фонду Ахметова

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 14:02
Мешканці деокупованих громад Донецької області отримали допомогу від Фонду Ахметова Фото: мешканці деокупованих громад Донецької області отримали допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до деокупованих громад Донецької області гуманітарний вантаж із найнеобхіднішими продуктами харчування.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Так, мешканці Святогірської та Лиманської громад, які отримали продуктові набори від Фонду, зізнаються, що ця допомога для них стала справжнім порятунком. Так само відгукуються й жителі Слов’янська, адже нині більшість місцевих - це літні й самотні люди, які за різних обставин не змогли евакуюватися.

Видачі продуктових наборів у громадах тривають і сьогодні. Люди продовжують отримувати продукти першої необхідності, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 100 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Гуманітарна допомога