Мертвецкая Пасха: что это за "праздник" и когда его отмечали украинцы

Украинские традиции Пасхи сопровождаются огромным количеством обрядов, а также запретов, которые обязательно нужно было соблюдать. Наверное, больше всего запретов было связано с Мертвецкой Пасхой.

О том, когда украинцы отмечали Мертвую Пасху и что это за "праздник", в интервью РБК-Украина рассказала кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

Что такое Мертвецкая или Новая Пасха

"Название происходит от староукраинского слова "нав" - мертвец, гроб. Предки верили, что в четверг после Пасхи - это день мертвых. Покойники выходят из могил и празднуют свою Пасху. Есть еще названия - Мертвецкая Пасха, Мертвых Пасха", - говорит ученая.

В старину люди верили, что в этот день нельзя ходить на кладбище, особенно вечером, или даже в церковь, потому что там вроде бы как правят мертвые и они могут человека наказать за это или даже разорвать.

"Рассказывали, что люди, которые хотели увидеть своих умерших родственников, выходили на колокольню и видели, как покойники идут с умершим священником в церковь и он правит им пасхальную службу", - говорит Кривенко.

Люди верили, что в этот день можно услышать колокола из-под земли - это мертвецы празднуют Пасху.

"До сих пор есть распространенный предрассудок, что в этот день, не дай Бог, что-то копать в земле, потому что это тревожит умерших и этому человеку вырастет навская кость. Это такой нарост, от которого потом невозможно избавиться - надо идти к знахаркам, или потереться им об мертвеца - и только тогда нарост сойдет", - рассказывает этнолог.

Предки верили, что в пасхальный период на земле гуляет нечисть

"Период пасхальных праздников, начиная с предпасхального четверга и до ведущего воскресенья, иногда даже до Вознесения - это время, которое считается очень опасным, потому что тогда якобы нечистая сила присутствует на земле и она охотится за людьми", - говорит Кривенко.

Согласно народным верованиям, нечисть может даже присутствовать в церкви. Она записывает себе грешников и преследует их после церковной службы.

"Люди, которые хотели стать богатыми, могли на поздравление "Христос Воскрес" ответить "А я деньги имею", или что-то подобное. Так часто делали ведьмы, говоря: "А я коровы дою". Это считалось большим грехом, но верили, что так исполнится то желание, которое произнесли. Такого человека после церкви будет преследовать черт, будет предлагать заключить договор, будет содействовать в богатстве, но потом отнимет душу", - говорит этнолог.

Были верования, что вечером нечистая сила на мостиках и дорогах пугает или преследует людей. Ведьмы в это время ходят по домам, что-то подбрасывают, одалживают.

"Также в этот период выходят мертвые. Они могут быть добрыми и полезными, если их угощать. А могут быть и злыми, если им чем-нибудь не угодить. Тогда они будут вредить, мстить и наказывать", - говорит Кривенко.

В Тернопольской и Хмельницкой областях верили, что мавки в этот период появляются на могилах и танцуют, могут человеку тоже навредить.

Почему на праздники выходит нечисть

Пасха является одним из календарных переломов - переходных периодов, когда заканчиваются один сезон и начинается другой.

"Воскресение Христово в древности связывалось с изменением хозяйственной деятельности, когда люди окончательно праздновали победу тепла, возрождение природы и всего живого. В этот период происходит излом. Открывается границы между мирами и присутствуют потусторонние существа на земле", - говорит этнолог.