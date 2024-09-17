Коридор затмений, Полнолуние и Суперлуние. Редкое "трио" подарит шанс на перемены, но не всем

Уж очень скоро наступит очень редкое событие. Нас ждет интересное "трио" - Коридор затемнений, Полнолуние и Сумермесяц. И влияние такого сочетания ощутит немало людей.

В ночь с 17 на 18 сентября 2024 года, рассказала астролог, состоится неординарное космическое событие, которое объединит в себе сразу три астроявления.

Мы сможем полюбоваться:

Урожайным Полнолунием (полной Луной, ближайшей к Осеннему Равноденствию)

Суперлунием (наш спутник будет выглядеть на небе чуть больше и ярче обычного)

частичным затмением Луны, точная фаза которой достигнет своего пика в 05:45 по киевскому времени.

"При этом серебристый диск будет на 3,5% покрыт тенью, поэтому будет казаться, будто кто-то откусил от него маленький кусочек. Увидеть затмение можно будет в любом месте на ночной стороне Земли: где-то полностью, а где-то только его часть", - объяснила Соловьева.

Затмение в "полной картине" будет видно в западных регионах Африки и Европы, на юге и востоке Северной Америки, всей Южной Америке и в некоторых частях Антарктиды.

"В последнее время ученые разных специальностей научно подтверждают влияние затмений на живые организмы нашей планеты. Доказано, что животные проявляют беспокойство, а птицы засыпают. В этот период нужно быть особенно осторожными людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, могут наблюдаться слабость и головная боль", - отметила астролог.

Также Соловьева отметила, что женщины чувствуют затмение Луны острее мужчин.

В эти сутки нужно избегать каких-либо стрессов, не начинать ничего серьезного, стараться больше уделять внимание своему внутреннему эмоциональному балансу и не идти на контакт с теми, кто способен его нарушить.

Кому ждать перемен в Коридор затемнений (иллюстрация: freepik.com)

Во время затмения Луна будет находиться в 26 градусах Рыб, а Солнце - в 26 градусах Девы.

По словам астролога, особенно остро ощутить влияние этой космической феерии могут те, кто родился:

с 15-го по 21-е сентября

с 13-го по 19-е марта

с 13-го по 19-е июня

с 14-го по 20-е декабря.

Свой шанс на положительные изменения могут от него получить те, кто родился:

с 14-го по 20-е ноября

с 12-го по 18-е января

с 13-го по 19-е мая

с 15-го по 21-е июля.

"Кроме того, этот природный феномен будет влиять на тех, кто имеет в своем гороскопе элементы, которые в этот период будут активированы транзитными Солнцем и Луной. Это указывает на то, в каких направлениях будут происходить изменения, которые будут влиять на жизнь длительное время", - пояснила астролог.

"Если вы не знаете, каким образом транзитные светила будут взаимодействовать с вашим гороскопом, то можете вспомнить, какие события были актуальны в вашей жизни в связи с затмением Луны, которое произошло 16 сентября 2016 года: она была почти идентична будущему, поэтому, если вы за это время не сменили кардинально ваше место жительства, могут активироваться ситуации по тем же сферам, что и в прошлый раз", - добавила она.

Также Соловьева рассказала, что на лунное затмение очень успешно можно избавляться от всего ненужного: токсичного окружения, партнеров, надоевшей работы, долгов, вредных привычек.

Начинается период, когда можно получить результаты от стартовавших с 10 по 25 марта 2024 года процессов: эти ситуации можно будет эффективно корректировать или завершать.

"А еще 18 сентября мы станем свидетелями официального открытия так называемого "коридора затемнений". Однако, на самом деле, он уже начал свое действие за несколько дней до этого, что могло характеризоваться появлением сложных психологических состояний, обострением проблем со здоровьем, немотивированными эмоциональными всплесками, ссорами и конфликтами", - рассказала астролог.

"Напомню, что в этот промежуток времени происходят неизбежные, неотвратимые и даже судьбоносные события. Их невозможно избежать, главное - правильно на них реагировать, чтобы сфера, в которой они активировались, максимально гармонизировалась. Если все будет отработано корректно, то это направление выйдет на принципиально новый виток своего развития", - отметила она.

Одновременно именно сейчас можно трансформировать свою жизнь и успешно запланировать изменения благодаря силе мысли, духовным практикам и позитивным наставлениям.

"Главное - осознать, от какого негатива нужно избавиться и что новое должно прийти ему на смену. Поэтому для любых важных материалистических активностей "коридоры затемнений" не очень подходят, но они помогают планировать свою деятельность и менять качество действительности в целом", - пояснила Соловьева.

"Закроется этот кармический период во время солнечного затмения, которое произойдет 2 октября 2024, но его влияние может ощущаться за 3 дня до его начала (приблизительно с 15 сентября) и за 3 дня после его завершения, а иногда он может действовать в течение месяцев и даже - лет", - резюмировала она.