Сатурн устроит проверку на прочность 4 знакам Зодиака, а еще 4 - получат ключи от счастья

Уже 25 мая начинается особый период - Сатурн окажется в Рыбах. Для кого-то это станет особым сюрпризом, а кому-то это принесет испытания.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака повезет, а кому следует быть осторожными.

У кого начнется новый этап

"25 мая Сатурн, планета мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы, делает ингрессию в знак Овен, где будет находиться до 1 сентября 2025 года, когда из-за своей ретроградности снова вернется в Рыбы", - рассказала астролог.

"Окончательно он зайдет в первый знак Зодиака 14 февраля 2026 года, а покинет его 13 апреля 2028 года. Последний раз он находился там с апреля 1996 по март 1999 года", - добавила она.

Это, отметила Соловьева, одно из самых сложных положений для "властелина колец" Солнечной системы. Оно может вызвать волну проявлений жестокости, борьбы с настоящими и вымышленными врагами.

Внимательными с действием Сатурна в период с 25 мая по 1 сентября 2025 года и с 14 февраля по 13 апреля 2026 года надо быть:

Овнам

Ракам

Весам

Козерогам.

Также астролог советует не терять бдительность всем, в чьих индивидуальных гороскопах в этих знаках размещаются главные астрологические элементы.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Лев

Стрелец

Близнецы

Водолей.

А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - пояснила Соловьева.