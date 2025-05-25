ua en ru
Вс, 25 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сатурн устроит проверку на прочность 4 знакам Зодиака, а еще 4 - получат ключи от счастья

Воскресенье 25 мая 2025 06:14
UA EN RU
Сатурн устроит проверку на прочность 4 знакам Зодиака, а еще 4 - получат ключи от счастья Гороскоп на лето (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже 25 мая начинается особый период - Сатурн окажется в Рыбах. Для кого-то это станет особым сюрпризом, а кому-то это принесет испытания.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака повезет, а кому следует быть осторожными.

У кого начнется новый этап

"25 мая Сатурн, планета мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы, делает ингрессию в знак Овен, где будет находиться до 1 сентября 2025 года, когда из-за своей ретроградности снова вернется в Рыбы", - рассказала астролог.

"Окончательно он зайдет в первый знак Зодиака 14 февраля 2026 года, а покинет его 13 апреля 2028 года. Последний раз он находился там с апреля 1996 по март 1999 года", - добавила она.

Это, отметила Соловьева, одно из самых сложных положений для "властелина колец" Солнечной системы. Оно может вызвать волну проявлений жестокости, борьбы с настоящими и вымышленными врагами.

Внимательными с действием Сатурна в период с 25 мая по 1 сентября 2025 года и с 14 февраля по 13 апреля 2026 года надо быть:

  • Овнам
  • Ракам
  • Весам
  • Козерогам.

Также астролог советует не терять бдительность всем, в чьих индивидуальных гороскопах в этих знаках размещаются главные астрологические элементы.

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Лев
  • Стрелец
  • Близнецы
  • Водолей.

А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - пояснила Соловьева.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала
Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала