Меркурій перейде в знак Діви: як ця подія вплине на всіх нас
Астролог розповіла в прогнозі на серпень 2022 про важливу подію, яка пов'язана з астрологічною зміною положення планети Меркурій.
Прогнозом зі Styler поділилася Аріна Артуровна.
4 серпня Меркурій перейде в знак Діви. Ця подія зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним, уважним до деталей.
Люди будуть починати думати головою і більш конкретно, а не відштовхуватися тільки від своїх амбіцій і емоцій.
Що може статися в цей час
"Емоції підуть на другий план, і час прийде робити конкретні кроки і це стосується стратегій і дій в політичних і військових діях", - вважає астролог.
А ось на перший план вийде розрахунок і вигода, доцільність всього.
Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.
У серпні відбудуться також ці події:
- 11 серпня Венера перейде в знак Лева
- 12 серпня відбудеться повний місяць у знаку Водолія
- З 14 по 31 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня він розгорнеться в ретроградний рух
- 20 серпня Марс перейде в знак Близнюків
- 23 серпня Сонце перейде в знак Діви
- 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
- 27 серпня - молодик в знаку Діви
Раніше астролог також розповіла про всі доленосні події серпня 2022.
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