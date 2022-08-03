Меркурій перейде в знак Діви: як ця подія вплине на всіх нас

Астролог розповіла в прогнозі на серпень 2022 про важливу подію, яка пов'язана з астрологічною зміною положення планети Меркурій.

4 серпня Меркурій перейде в знак Діви. Ця подія зробить мислення людей більш аналітичним, раціональним, уважним до деталей.

Люди будуть починати думати головою і більш конкретно, а не відштовхуватися тільки від своїх амбіцій і емоцій.

Що може статися в цей час

"Емоції підуть на другий план, і час прийде робити конкретні кроки і це стосується стратегій і дій в політичних і військових діях", - вважає астролог.

А ось на перший план вийде розрахунок і вигода, доцільність всього.

Посиляться акуратність і здатність до концентрації, що вельми позитивно для будь-якої інтелектуальної діяльності.

У серпні відбудуться також ці події: