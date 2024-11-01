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Кармическая удача исполнит мечты пяти знаков Зодиака уже на выходных

Пятница 01 ноября 2024 21:01
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Кармическая удача исполнит мечты пяти знаков Зодиака уже на выходных Каким знакам Зодиака повезет в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Таро-гороскоп сулит неожиданные подарки представителям пяти знаков Зодиака. Эти выходные они точно запомнят, ведь уже в субботу, 2 ноября, их ждет награда от кармической удачи.

Какие знаки Зодиака найдут свое счастье уже очень скоро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Стрелец

В субботу вы сможете самостоятельно задавать ритм своей жизни. Вам стоит настраиваться на волну позитива, а не зацикливаться на проблемах. Кармическая удача поможет справиться с неудачами, однако и вам придется потрудиться. Общайтесь с новыми людьми и не бойтесь озвучивать свои желания.

Козерог

Уже 2 ноября вам стоит пересмотреть свое отношение к жизни. Скорее всего, вы слишком драматизируете. И в субботу кармическая удача поможет вам найти веру в чудо. Встречайте перемены и готовьтесь к приключениям, их будет немало.

Овен

Карты Таро сулят вам щедрую награду. Вы сможете насладиться результатами своего труда. Однако не стоит сразу же взваливать на себя новые проекты. Вам стоит отдохнуть. И именно в субботу кармическая удача подарит вам возможность круто провести время и насладиться приключениями.

Скорпион

2 ноября вы можете услышать невероятные новости. Поначалу они покажутся слишком внезапными, однако не паникуйте. Кармическая удача не позволит вам разочароваться и "нарваться" на проблемы. Этот день будет максимально позитивным.

Лев

Пришло время важных решений. Таро-гороскоп сулит вам день справедливости, кармического равновесия и просто невероятной удачи. Вы сможете понять, что нужно делать дальше. Не бойтесь оказаться на распутье, вы не ошибетесь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что первая неделя ноября сожжет дотла все проблемы четырех знаков Зодиака.

Помимо этого, уже появился лунный календарь стрижек на ноябрь.

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