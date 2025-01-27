Таро-гороскоп на неделю. Кому ждать сказочного богатства, а кому предстоит сделать выбор

Новая неделя, которая начнется 27 января и завершится 2 февраля, позволит некоторым знакам Зодиака перевернуть старую страницу и добиться больших успехов. Так, Тельцы смогут противостоять любым вызовам, а Раки избавятся от токсичных людей и их негативного влияния.

Овен

Эта неделя - время удачи, значительных достижений и успеха. Смело двигайтесь вперед, начинайте новые дела, следуйте за своими желаниями и целями. Станьте тем, кем хотите быть. Начать можно прямо сейчас. Освободитесь от старых, устаревших обязанностей и амбиций. Время для обновления и перемен.

Телец

На этой неделе вы готовы принять любой вызов. Возможно, вам предстоит соревноваться, поставить перед собой амбициозную цель, чтобы превзойти свой собственный рекорд, или столкнуться с кем-то, кто мотивирует вас на новые высоты - будь то в дружеском, или в более конкурентном контексте.

Близнецы

Это неделя богатства, стабильности, успеха и процветания. Вы ощущаете свою силу и уверенность, поднимаетесь и становитесь лидером в своей сфере: дома, на работе или в личных финансах. Что дальше? Подходите к задачам с уверенностью сильного лидера, который знает, что делать и обладает решимостью преодолеть любые трудности.

Рак

Эта неделя - время освобождения. Вы избавляетесь от негативных влияний, ненужных ролей, задач, обязанностей и токсичных людей. Это период отсечения, блокировки, установления границ и ухода от всего, что тянет вниз. Это принесет немедленное облегчение и долгосрочное освобождение от тех, кто давно мешает вашему росту. Отныне только лучшее для себя. Не позволяйте негативным людям снова приблизиться.

Лев

Благодарность становится ключом к тому успеху, радости и удаче, которые вы заслуживаете. Выразив благодарность за все, что у вас уже есть, вы отправите сигнал Вселенной, что открыты для большего. Чем больше вы делитесь любовью и признательностью, тем больше к вам вернется. Это мощный кармический цикл, и вы готовы его принять, ведь ваше сердце уже переполнено любовью.

Дева

Пора расслабиться и позволить событиям разворачиваться естественно. Обратите внимание на то, что вам предлагает Вселенная, и работайте с этим, а не с тем, что вы ожидали. Будьте спонтанными. Реагируйте на происходящее, а не пытайтесь контролировать каждую деталь. На этой неделе перед вами откроются новые возможности, но они придут с неожиданных сторон, так что не упустите их. Оставайтесь внимательными и готовыми к изменениям.

Весы

На этой неделе вы наконец обретете ясность и сможете принять важное решение, которое ранее было затуманено. Ваше промедление часто бывает вашим способом обдумать ситуацию, и в этот раз оно было оправдано, потому что вам нужно было собрать все факты и идеи. Новолуние подсветит нужные моменты, и теперь правильный выбор станет очевидным. Больше не стоит тратить время на раздумья - действуйте!

Скорпион

Энергия трансформации врывается в вашу жизнь, помогая раскрыть и усилить ваше подлинное "Я" и истинные желания. Не подавляйте их, не меняйтесь, чтобы угодить другим. Оставайтесь верными себе, и все начнет складываться так, как нужно. Эта неделя полна волшебства и может привести вас в нужную точку. Сделайте ее успешной, просто оставаясь собой.

Стрелец

Работайте усердно, и ваши усилия будут вознаграждены. Чем бы вы ни занимались, подходите к этому с максимальной отдачей, используя все свои способности и воображение. Ваши усердие и талант не останутся незамеченными. Вскоре появится что-то неожиданное, чтобы дать вам надежду и показать, что вы способны расти и развиваться. Люди вокруг наблюдают, так что старайтесь впечатлить. У вас есть все, чтобы добиться успеха.

Козерог

Эта неделя подарит вам дар предвидения, ментальной и интуитивной ясности. Ваши сердце, разум и душа объединятся, предоставив вам возможность увидеть то, куда движется ваше будущее. Эти озарения помогут вам оценить, насколько вы удовлетворены тем, что вас ждет. У вас есть шанс перепроектировать свою жизнь и создать будущее по собственному плану.

Водолей

На этой неделе вы почувствуете мощную энергию, так что используйте момент мудро. Настало время ставить свои цели и решать, чего вы хотите достичь в 2025 году. Пусть ваши намерения будут наполнены надеждой и оптимизмом. Сделайте процесс их достижения вдохновляющим и увлекательным. Не стоит думать об этом, как о тяжкой обязанности или рутине. Открывайте для себя новые горизонты и делайте этот путь легким и радостным.

Рыбы

Это неделя уверенности в собственных чувствах и интуиции. Вы почувствуете сильную веру в себя и в свои убеждения, особенно в тех важных вопросах. Имейте мужество следовать своим убеждениям. Очень часто люди будут сомневаться в ваших знаниях и, но вы всегда оказываетесь правы. Помните об этом и действуйте в соответствии с вашей интуицией и внутренними ощущениями.