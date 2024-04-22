Кружевные паски-краффины: оригинальный рецепт к Пасхе

Что нужно для паски

Для того чтобы приготовить 3 воздушных и легких паски-краффина диаметром 13 см, вам необходимы следующие ингредиенты:

Мука - 410-420 г (400 г для теста)

Молоко - 350 мл

Яйца - 2 шт.

Сахар - 180 г (80 г для теста и 100 г для начинки)

Сухие дрожжи - 10 г

Сметана - 40 г

Сливочное масло - 105 г

Соль - щепотка

Ваниль - щепотка

Лимонная цедра - из 1 лимона

Мак - 250 г

3 круглые формы диаметром 13 см

Как готовить паски-краффины

Для начала приготовьте опару: слегка подогрейте 100 мл молока и смешайте его с дрожжами, добавьте ложку муки из 400 г и ложку сахара из 80 г. Перемешайте компоненты и оставьте опару на 10-15 минут. Предварительно достаньте масло, чтобы оно было мягким.

Разбейте в другую миску яйца, добавьте оставшийся сахар для теста, ваниль, соль, сметану, а также цедру лимона. Перемешайте ингредиенты и добавьте опару и оставшуюся муку для теста.

Замесите тесто и выложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность. Добавьте 25 г масла и вымешивайте тесто не менее 10 минут до однородности и упругости, оно не должно прилипать к рукам. После этого переложите его в миску, накройте и оставьте на полтора-два часа подходить.

Для маковой начинки переложите в кастрюлю мак, залейте 250 мл молока, добавьте 100 г сахара и варите 20-30 минут на небольшом огне, чтобы остался только мак. После этого перебейте начинку блендером.

Тесто разделите на 3 части, раскатайте каждую и смажьте маслом. После этого равномерно распределите слой маковой начинки и сверните тесто "трубочкой". Разрежьте "трубочку" вдоль так, чтобы с одного конца она была соединена.

Сверните части паски-краффина спиралью - скручивая их так, чтобы тесто было внутри. Одну "спираль" положите на другую и переложите паски в формы.

Оставьте будущие краффины еще на 40 минут. За это время разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте паски-краффины 30 минут - после этого десерт к Пасхе готов.