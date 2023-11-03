В сети распространяют фейковое стихотворение Шевченко, которое играет на "руку Кремля": детали

Украинцев предупредили о новом фейке, который играет на "руку Кремля". В соцсетях активно распространяют стихотворение о "плачущих бедняках, и властях, которые грабят". Его авторство приписывают Шевченко. Однако, эксперты проверили, что Кобзарь его не писал, а сама поэзия появилась в аккаунте "Соломія Українець", который уже не раз обвиняли в фейковых публикациях и продвижении пророссийских нарративов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в группе "По той бік новин" в Facebook .

Что не так с так называемым стихом Шевченко

"Это "стихотворение" - не Тараса Шевченко. Его авторство неизвестно, но первый и самый активный вброс был через сообщество "Соломія Українець", которое распространяет фейки и пророссийские нарративы", - говорится в сообщении.

В соцсетях активно распространяют это стихотворение и публикации сопровождаются обвинение украинских властей в обесценивании жизни "простых украинцев". Мол, "конституция только для бедных", потому их бросают на войну. Также отмечается, что к этому имеет отношение еще и "армия ботов", которая пишет комментарии с такими нарративами.

"Шевченко к этому стихотворению не имеет никакого отношения. Литературоведы это определят и по стилю, и по содержанию. На научно-образовательном веб-портале "Тарас Шевченко" мы провели поиск по ключевым словам и словосочетаниям. Ничего подобного к этим строкам мы не нашли", - говорят эксперты.

Также отмечают, что поиск в Google также дает ссылки только на "конспирологические" группы.

Украинцы активно распространяют этот фейк в соцсетях (фото: Facebook/behindtheukrainenews)

Почему этот фейк выгоден России

"Настоящие автор или авторы этих строк неизвестны. Некоторые ссылаются на "современную поэтессу Соломию Украинец". По официальной версии, она "молодая журналистка из Луцка". Пользователь(ка) под таким именем в соцсетях действительно размещал(а) видео со словами "бедняк плачет, богатый грабит", - отмечают эксперты.

Добавим, что этот ролик был опубликован 13 октября - сразу после новости о скандальной свадьбе во Львове экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

"Это указывает на заказной характер "поэтического вброса" в пользу России в целях раскола украинского общества", - отмечают в сообщении.

Эксперты пытались получить коментарий от человека, ведущего страницу "Соломія Українець" в соцсетях, но ответа не получили.

Что известно о скандальной странице "Соломії Українець"

Эта страница в соцсетях уже не раз попадала в поле зрения украинских активистов, поскольку там часто публикуют информацию, которая "подогревает" кремлевские нарративы. Такие посты подают "под соусом патриотизма", как в случае со "стихом" Шевченко.

"Гражданская сеть Опора еще в 2018 году писала, что "активный Fb-пользователь "Соломія Українець" - на самом деле не существует". Это сообщество, которое собирает лайки, размещая красивые патриотические картинки, украинские пейзажи, сообщения о героях, поэзии. А между этой "красоты" продвигает дезинформацию, антисемитизм, настроения о "все пропало", "третий майдан" и "отстреливание барыг", - объясняют эксперты.

Отмечается, что тогда сообщество имело 309 тыс. читателей, а уже сейчас - 1,2 млн.

"Лишь кое-где можно было увидеть критические отзывы: кто-то пишет, что это фиктивный аккаунт, кто-то даже на английском написал: "Фейковый профиль, направленный только на публикацию постов, очень близких к российской пропаганде", - объясняют специалисты.

Писатель Владимир Ешкилев в 2020 году также указывал на фейковость этого аккаунта. А писатель Остап Украинец отметил, что часто информационные вбросы на современные актуальные вопросы маскируют под цитаты Шевченко, Франко или других светил нашей литературы, потому что эти вбросы настолько абсурдны, что без авторитетного автора в них никто бы не поверил.