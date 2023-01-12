Apple разрабатывает MacBook с сенсорным экраном: СМИ назвали возможную дату выпуска

Компания Apple начала разработку новой линейки своих ноутбуков с сенсорным экраном. Вероятно, новые MacBook могут выйти в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники издания рассказывают, что разработчики уже активно участвуют в проекте. Однако решение о запуске еще не окончательно, а планы могут измениться.

Отмечается, что Apple в течение 10 лет утверждала, что сенсорные экраны плохо работают на ноутбуках и что iPad является лучшим вариантом. Более того, Mac с сенсорным экраном может сократить продажи iPad. Однако конкуренты Apple все чаще выпускают ноутбуки с сенсорным экраном, что подталкивает компанию к обновлению.

"Исходя из текущих внутренних обсуждений компания может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году как часть большего обновления MacBook Pro", - отмечает издание.

Инженеры Apple хотят, чтобы MacBook Pro сохранил традиционный дизайн, но имел экран поддерживающий сенсорный ввод и жесты, как iPhone или iPad. Планируется, что впоследствии компания сможет расширить поддержку прикосновения на других моделях Mac. В рамках обновления MacBook Pro также хотят перевести дисплеи на органические светодиоды или технологию OLED.

Стоит отметить, что выпуск сенсорных MacBook противоречит подходу соучредителя Apple Стива Джобса, критиковавшего подобные модели конкурентов.

"Поверхности для прикосновения не могут быть вертикальными, спустя длительный период ваша рука захочет отпасть", - говорил Джобс в 2010 году.