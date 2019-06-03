Мер українського міста потрапив в базу "Миротворця": що сталося

Мер Одеси Геннадій Труханов опинився у базі "Миротворця", де з'явилося досьє на нього. На сайті опубліковані його російські паспорти, фотографії та провокаційні висловлювання.

На сайті говориться, що на людину з прізвищем, ім'ям та по батькові одеського мера, і такою ж датою і місцем народження, видавалися паспорти РФ.

Перший свій паспорт він отримав у 2002 році, другий - у 2003 році. У 2011-му він звернувся в російські держструктури з проханням замінити перший документ у зв'язку з досягненням 45 років. При цьому в 2017 році обидва паспорти були анульовані через порушення процедури видачі.

Скріншот з бази "Миротворця"

"Чи є однією особою ці громадяни - мер Одеси, чоловік, який отримав паспорт у 2002-му, і людина, що стала громадянином РФ в 2003-му, - ми стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, звичайно, не можемо, але всі їх дані повністю збігаються. І ми вважаємо, що це не просто збіг", - йдеться на сайті "Миротворця".

Нагадаємо, що НАБУ завершило розслідування фактів внесення одеським мером Геннадієм Трухановим недостовірної інформації в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки.

Раніше повідомлялося про те, що топ-пропагандист Кремля Володимир Познер потрапив в у базу "Миротворця". Йому пред'явили відвідування Криму і участь в антиукраїнській пропаганді.