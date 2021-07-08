Меню у школах почнуть змінювати з 1 вересня: чим годуватимуть дітей

Нові норми харчування для школярів вступлять в дію з 1 вересня 2021 року. Постанова вже почала діяти, але не всі школи встигнуть до початку навчального року провести реорганізацію закупівель харчових продуктів і послуг з харчування. Тому МОН спільно з МОЗ розробили зміни до постанови та встановили новий гнучкий графік переходу – до 1 січня 2022 року.

Також у МОН зазначили, що проконтролювати дотримання оновленого харчування у школах одразу не зможуть.

"На сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного контролю за дотриманням навчальними закладами та їх засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством", - сказано в повідомленні.

Що буде заборонено в шкільному меню:

М'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва

Гриб

Не пастеризоване молоко і продукти, які виготовляють з такого молока

Не пастеризовані соки

Газовані напої

Соку

Чипси та сухарики, а також інші снеки, в яких міститься солі понад 0,12 грама на 100 продукту або понад 10 грамів цукру на 100 грамів продукту

Кондитерські вироби

Харчові концентрати

Вироби з кремом

Морозиво

Чим годуватимуть дітей

Нове шкільне меню складається зі 160 страв, в розробці яких брав участь знаменитий кулінар Євген Клопотенко.

У шкільних їдальнях з'являться традиційні українські страви, страви з раціону різних народів світу, безглютенові страви, безлактозні страви, а кількість фруктів і м'яса буде збільшено.

Як розповів Клопотенко, складено меню на 4 тижні з технологічними картами та покроковими рецептами приготування. Кількість цукру і солі скоротять, хліба стане менше, але дозволили використовувати спеції, щоб зробити страви насиченими.