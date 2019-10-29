Мене чекає доля Гандзюк: нардеп Федина повідомила, що їй погрожують

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Софія Федина розповіла, що їй почали надходити серйозні загрози. Про це вона повідомила в невеликому інтерв'ю для телеканалу "Прямий" в кулуарах Верховної Ради.

Софія Федина зазначила, що погрози на свою адресу вона почала отримувати після ефіру з волонтеркою Марусею Звіробій, в якому розкритикувала розмову президента України Володимира Зеленського з ветеранами під час відвідування Золотого на сході України.

"Були погрози, що мене чекає доля Катерини Гандзюк, і що я повинна готуватися зустрітися з Сашком Білим. Перед цим, задовго до стріму з Марусею Звіробій, також надходили погрози. Я подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ", - розповіла народний депутат.

Проте заяви у неї не прийняли і листи, які вона направила – повернули з позначкою, що в даних діях відсутній склад злочину.

"Мені цікаво, що це за подвійні стандарти", - сказала Софія Федина і додала, що манера звернення президента України з ветеранами – неприпустима. Вона сказала, що готова навіть вибачитися за свої слова, але назвала визначені умови, при яких зможе принести свої вибачення.

Народний депутат Софія Федина заявила, що їй погрожують (Відео: YouTube/Телеканал "Прямий")