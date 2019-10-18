Понабирали бездомних: "Слуга народу" шокував мережу запитом про квартири

Народний депутат від "Слуги народу" вирішив поселити всіх своїх помічників
Народний депутат від партії "Слуга народу" подав запит у мерію Києва з проханням виділити для його помічників вісім квартир у столиці. Формулювання прохання – "у зв'язку зі службовою необхідністю". Про це повідомили на сторінці BIHUS.info у соціальній мережі Facebook.
Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням виділити житло для всіх своїх помічників.
"У зв'язку зі службовою необхідністю прошу повідомити про можливість забезпечення службовим житлом у місті Києві моїх помічників-консультантів в кількості 8 осіб. Раніше службове житло не отримували", - сказано в заяві народного депутата.
Скріншот публікації (facebook.com/bihus.info)
Публікація в мережі викликала гнів користувачів, і вони обурені такою нахабністю народного обранця.
Скріншот коментарів
В коментарях під постом відзначився і сам народний депутат Богдан Торохтій. Він подякував користувачам за поради і запропонував підтримати його команду, яка працює на благо українського народу.
Скріншот коментаря