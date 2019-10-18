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Понабирали бездомних: "Слуга народу" шокував мережу запитом про квартири

STYLERЖиття    18.10.2019 - 12:57
Понабирали бездомних: "Слуга народу" шокував мережу запитом про квартири
Народний депутат шокував соцмережі (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" вирішив поселити всіх своїх помічників

Народний депутат від партії "Слуга народу" подав запит у мерію Києва з проханням виділити для його помічників вісім квартир у столиці. Формулювання прохання – "у зв'язку зі службовою необхідністю". Про це повідомили на сторінці BIHUS.info у соціальній мережі Facebook.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Торохтій звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням виділити житло для всіх своїх помічників.

"У зв'язку зі службовою необхідністю прошу повідомити про можливість забезпечення службовим житлом у місті Києві моїх помічників-консультантів в кількості 8 осіб. Раніше службове житло не отримували", - сказано в заяві народного депутата.

Понабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартири

Скріншот публікації (facebook.com/bihus.info)

Публікація в мережі викликала гнів користувачів, і вони обурені такою нахабністю народного обранця.

  • Намети поставте і нехай слуги живуть. Працівники, що вони зробили. Більше немає гідних. Це робота, нехай знімають житло, як всі.
  • Я знаю хостел недалеко від залізничного вокзалу, там є кімнати саме на 8 людей.
  • Так можна дві кімнатки в гуртожитку дати.
  • Чому інші жителі України, коли переїжджають до Києва або іншого міста працювати знімають житло за свої кровні?
  • А літаки їм для помічників не треба? Зовсім охреніли.
  • Вибачте за непристойне, можливо, інтимне питання. Навіщо йому 8 помічників?
  • Київ, ну дай. Ну будь ласка.
  • Не зрозумію, він бездомних понабирав чи що?

Понабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартириПонабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартириПонабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартириПонабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартириПонабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартири

Скріншот коментарів

В коментарях під постом відзначився і сам народний депутат Богдан Торохтій. Він подякував користувачам за поради і запропонував підтримати його команду, яка працює на благо українського народу.

Понабирали бездомних: &quot;Слуга народу&quot; шокував мережу запитом про квартири

Скріншот коментаря

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