"Мене оберігають українські супермени": малюк розчулив віршем-подякою нашим захисникам
Маленький хлопчик розучив віршем, в якому подякував нашим захисникам, назвавши їх українськими суперменами та суперлюдьми.
Дивіться це найщиріше відео у світі в нашому матеріалі далі.
Світловолосий хлопчик віком 3-4 роки розповів на камеру віршика, і тепер це відео поширюється мережею, викликаючи захоплення. Українці приєднуються до малюка, висловлюючи подяку кожному з героїв, який очищує нашу землю від орди.
Ось щирі слова, сказані дитиною:
Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени
Бо мене оберігають українські супермени.
Українські суперлюди - хлопці та дівчата.
Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати
Ви найкращі! Бережіть себе!
Дякуємо!!!— UkrArmyBlog (@UkrArmyBlog) June 14, 2022
Переможемо! pic.twitter.com/3z5QowJsn7
В коментарях українці пишуть неймовірні слова, приєднуючись до подяки:
- Ну ось, знову плачу.
- Люди, це маля запало мені в серце.
- Ой маленьке золотце! Правду каже. Слава Україні!
- Янголятко, рости здоровим та щасливим під мирним українським небом!
- Дякуємо нашим ЗСУ, добровольцям, волонтерам, теробороні, ДСНС, СБУ, дякуємо нашому Залужному!
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