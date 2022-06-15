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"Мене оберігають українські супермени": малюк розчулив віршем-подякою нашим захисникам

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Середа 15 червня 2022 15:30
"Мене оберігають українські супермени": малюк розчулив віршем-подякою нашим захисникам Колаж РБК-Україна: Маленький хлопчик вразив віршем подякою до воїнів ЗСУ
Автор: Світлана Мащенко

Маленький хлопчик розучив віршем, в якому подякував нашим захисникам, назвавши їх українськими суперменами та суперлюдьми.

Дивіться це найщиріше відео у світі в нашому матеріалі далі.

Світловолосий хлопчик віком 3-4 роки розповів на камеру віршика, і тепер це відео поширюється мережею, викликаючи захоплення. Українці приєднуються до малюка, висловлюючи подяку кожному з героїв, який очищує нашу землю від орди.

Ось щирі слова, сказані дитиною:

Я сьогодні добре спав, і навіть не було сирени

Бо мене оберігають українські супермени.

Українські суперлюди - хлопці та дівчата.

Я дуже дуже у вас вірю і хочу Дякую сказати

Ви найкращі! Бережіть себе!

В коментарях українці пишуть неймовірні слова, приєднуючись до подяки:

  • Ну ось, знову плачу.
  • Люди, це маля запало мені в серце.
  • Ой маленьке золотце! Правду каже. Слава Україні!
  • Янголятко, рости здоровим та щасливим під мирним українським небом!
  • Дякуємо нашим ЗСУ, добровольцям, волонтерам, теробороні, ДСНС, СБУ, дякуємо нашому Залужному!

Раніше ми писали, що сліпий хлопчик, який дивом врятувався з Ірпеня під час окупації, заспівав "Ой у лузі червона калина".

Також повідомлялося, що 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної.

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