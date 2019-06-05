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71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера

Lite » Мода 05.06.2019 - 14:19
71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера
Мей Маск в костюмі від українського дизайнера (фото: @mayemusk)

Мама Маска вибрала оригінальний костюм колір слонової кістки

Мама Ілона Маска, 71-річна ікона стилю, затребувана модель і успішна бізнес-леді Мей Маск на запрошення Instagram і Facebook виступила на Health Summit, який відбувся 4 червня в Нью-Йорку в Rockefeller Center. Перед аудиторією Мей з'явилася в костюмі з нової осінньої колекції українського дизайнера Дар'ї Донець.

"Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як індустрія здоров'я може орієнтуватися на людей старше 50 років у соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Я дійсно люблю ділитися такими "перлинами мудрості" і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар'єрі", - написала Маск в мережі Instagram.

Мей Маск

Мей Маск в костюмі Darja Donezz (фото: @mayemusk)

71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера

Також Мей подякувала українському бренду Darja Donezz за красивий образ і поставила хештег #itsgreattobe71 ("круто, коли тобі 71").

71-річна мама Ілона Маска блиснула фігурою в костюмі від українського дизайнера

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська підкорила Брюссель стильним вбранням. Зеленська, яка тільки нещодавно стала першою леді України, вже встигла продемонструвати бездоганний смак і вміння себе подати.

До речі, багато хто відзначає, що Олена виглядає не гірше визнаних ікон стилю в світі політики зразок Меланії Трапм. До речі, сама Меланія днями також продемонструвала новий стильний наряд. Разом з Дональдом Трампом і дітьми вони здійснили офіційний візит в Букінгемський палац.

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