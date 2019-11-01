ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Треба бути повним ідіотом: відомий волонтер звернулася до Зеленського

STYLERЖиття    01.11.2019 - 13:24
Треба бути повним ідіотом: відомий волонтер звернулася до Зеленського
Відома волонтер звернулася до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Волонтер Звіробій запропонувала Зеленському відправити в сіру зону на Донбасі свою маму

Відома волонтер Маруся Звіробій звернулася до президента України Володимира Зеленського і попередила, що ворог його знову обдурить. Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів".

Волонтер Маруся Звіробій, яка нещодавно розкритикувала дії Володимира Зеленського, заявила, що готова повторити свої слова в тій же манері, що і раніше. Вона розповіла, що раніше сперечалася з Порошенком, але при цьому вони були однодумцями.

"У мене немає кордонів, наприклад. Я собі воюю. Я своє знаю. І знаю, що президент - це мій тил. Ми сварилися з Порошенко теж, домагалися, щоб дівчатам збільшили кількість бойових постів. Я боролася з ним, будучи в армії. Але обидва ми з ним стояли на проукраїнської позиції. А якісь проблеми всередині, вони завжди є. Але в цілому українська армія піднялася на моїх очах. І я знаю про це, бо була в тій армії, а не з телевізора, де розповідали про якусь незрозумілу корупцію в ЗСУ", - сказала волонтер.

Вона звернулася до Володимира Зеленського і запитала, хотів би він, щоб його матір відправили в сіру зону.

"Скільки крові нам коштували перші роки війни. Скільки крові нам коштували перші домовленості з Путіним. Треба бути повним ідіотом, щоб не озирнутися назад, не вивчити історію цієї війни. Тебе обдурить твій ворог, як обманював нас на початку війни. І що, ми тепер будемо знову повторювати ті помилки просто тому, що товариш президент не може поцікавитися, як ми тримали 5 років ті території? Якби він знав, то не було б такого, що за півроку ми віддаємо 30 населених пунктів. А ти не хотів би, щоб матір твою віддали в сіру зону? А просто так, а там подивимося? Що значить, там подивимося? А ти що, не президент для тих людей, які залишаються в сірій зоні? Може, забув, що там українці? Що значить, питати у десятка бабусь в сірій зоні, чи хочуть вони відводу? Що вони можуть знати про відвід? Хто з вас головнокомандувач? Ти або бабусі? Ти повинен розуміти війну", - обурилася Маруся Звіробий

Маруся Звіробій у ток-шоу "Говорить Великий Львів" (Відео: YouTube/Говорить Великий Львів)

Голодний, мішки під очима: Кошовий розповів, як змінився Зеленський Зеленському ставлять палиці в колеса його соратники: усі подробиці
Новини України Володимир ЗеленськийволонтерВідведення озброєння
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся