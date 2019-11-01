Треба бути повним ідіотом: відомий волонтер звернулася до Зеленського

Відома волонтер звернулася до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Волонтер Звіробій запропонувала Зеленському відправити в сіру зону на Донбасі свою маму

Відома волонтер Маруся Звіробій звернулася до президента України Володимира Зеленського і попередила, що ворог його знову обдурить. Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів".

Волонтер Маруся Звіробій, яка нещодавно розкритикувала дії Володимира Зеленського, заявила, що готова повторити свої слова в тій же манері, що і раніше. Вона розповіла, що раніше сперечалася з Порошенком, але при цьому вони були однодумцями.

"У мене немає кордонів, наприклад. Я собі воюю. Я своє знаю. І знаю, що президент - це мій тил. Ми сварилися з Порошенко теж, домагалися, щоб дівчатам збільшили кількість бойових постів. Я боролася з ним, будучи в армії. Але обидва ми з ним стояли на проукраїнської позиції. А якісь проблеми всередині, вони завжди є. Але в цілому українська армія піднялася на моїх очах. І я знаю про це, бо була в тій армії, а не з телевізора, де розповідали про якусь незрозумілу корупцію в ЗСУ", - сказала волонтер.

Вона звернулася до Володимира Зеленського і запитала, хотів би він, щоб його матір відправили в сіру зону.

"Скільки крові нам коштували перші роки війни. Скільки крові нам коштували перші домовленості з Путіним. Треба бути повним ідіотом, щоб не озирнутися назад, не вивчити історію цієї війни. Тебе обдурить твій ворог, як обманював нас на початку війни. І що, ми тепер будемо знову повторювати ті помилки просто тому, що товариш президент не може поцікавитися, як ми тримали 5 років ті території? Якби він знав, то не було б такого, що за півроку ми віддаємо 30 населених пунктів. А ти не хотів би, щоб матір твою віддали в сіру зону? А просто так, а там подивимося? Що значить, там подивимося? А ти що, не президент для тих людей, які залишаються в сірій зоні? Може, забув, що там українці? Що значить, питати у десятка бабусь в сірій зоні, чи хочуть вони відводу? Що вони можуть знати про відвід? Хто з вас головнокомандувач? Ти або бабусі? Ти повинен розуміти війну", - обурилася Маруся Звіробий

Маруся Звіробій у ток-шоу "Говорить Великий Львів" (Відео: YouTube/Говорить Великий Львів)