Надо быть полным идиотом: известный волонтер обратилась к Зеленскому

Известная волонтер обратилась к Зеленскому (Коллаж РБК-Украина)

Волонтер Маруся Звиробий предложила Зеленскому отправить в серую зону на Донбассе свою маму

Известная волонтер Маруся Звиробий обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предупредила, что враг его снова обманет. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов".

Волонтер Маруся Звиробий, которая недавно раскритиковала действия Владимира Зеленского, заявила, что готова повторить свои слова в той же манере, что и ранее. Она рассказала, что ранее спорила с Порошенко, но при этом они были единомышленниками.

"У меня нет границ, например. Я себе воюю. Я свое знаю. И знаю, что президент - это мой тыл. Мы ссорились с Порошенко тоже, добивались, чтобы девушкам увеличили количество боевых постов. Я боролась с ним, будучи в армии. Но мы оба с ним стояли на проукраинской позиции. А какие-то проблемы внутри, они всегда есть. Но в целом украинская армия поднялась на моих глазах. И я знаю об этом, потому что была в той армии, а не из телевизора, где рассказывали о какой-то непонятной коррупции в ВСУ", - сказала волонтер.

Она обратилась к Владимиру Зеленскому и спросила его, хотел бы он, чтобы его мать отправили в серую зону.

"Сколько крови нам стоили первые годы войны. Сколько крови нам стоили первые договоренности с Путиным. Надо быть полным идиотом, чтобы не оглянуться назад, не изучить историю уже этой войны. Тебя обманет твой враг, как обманывал нас в начале войны. И что, мы теперь будем снова повторять те ошибки просто потому, что товарищ президент не может поинтересоваться, как мы держали 5 лет те территории? Если бы он знал, то не было бы такого, что за полгода мы отдаем 30 населенных пунктов. А ты не хотел бы, чтобы мать твою отдали в серую зону? А просто так, а там посмотрим? Что значит, там посмотрим? А ты что, не президент для тех людей, которые остаются в серой зоне? Может, забыл, что там украинцы? Что значит, спрашивать у десятка бабушек в серой зоне, хотят ли они отвода? Что они могут знать об этом отводе? Кто из вас главнокомандующий? Ты или бабушки? Ты должен понимать войну", - возмутилась Маруся Звиробий.

Маруся Звиробий в ток-шоу "Говорит Большой Львов" (Видео: YouTube/Говорить Великий Львів)