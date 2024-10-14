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Менопауза и лишний вес: 10 советов, которые помогут не поправиться

Понедельник 14 октября 2024 17:33
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Менопауза и лишний вес: 10 советов, которые помогут не поправиться Как не набрать вес во время менопаузы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Менопауза считается новым этапом в жизни каждой женщины. Вместе с гормональными изменениями может произойти набор весов, но этого можно легко избежать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие симптомы свидетельствуют о менопаузе и что поможет избежать лишнего веса.

Что такое менопауза

Менопауза - это естественный и неотвратимый физиологический процесс угасания репродуктивной функции из-за снижения функций яичников, с которым приходится сталкиваться каждой женщине примерно после 45-60 лет.

При переходе количество гормонов, производящих ваши яичники, меняется.

Гормональные изменения могут вызвать такие симптомы, как:

  • нерегулярные менструации
  • сухость влагалища
  • ночная потливость
  • проблемы со сном
  • смены настроения
  • набор веса

У разных людей симптомы менопаузы разные. Чаще менструации не регулярные до окончания.

Что поможет избежать набора веса

Контролируйте размер порций

По словам нутрициолога Елены Костюк, метаболизм с возрастом замедляется, поэтому важно не переедать. Употребляйте пищу мелкими порциями 3-4 раза в день, чтобы поддерживать уровень энергии и не чувствовать голода.

Делайте акцент на белках

Белок помогает сохранять мышечную массу, которая, естественно, уменьшается с возрастом. Поэтому добавляйте в рацион курицу, рыбу, яйца, бобовые. Белок также способствует длительному насыщению, что поможет избежать лишних перекусов.

Минимизируйте быстрые углеводы

Сладости, выпечка и другие простые углеводы - это те продукты, от которых следует отказаться. Выбирайте медленные углеводы: крупы, овощи, цельнозерновой хлеб. Такие продукты обеспечат стабильный уровень сахара в крови.

Пейте достаточно воды

Эксперт рекомендует пить 1,5-2 литра воды в день, чтобы контролировать аппетит и поддерживать обменные процессы.

Добавляйте физическую активность

Регулярные тренировки - это главный союзник в борьбе за стройность. Сочетайте кардио (ходьба, плавание) и силовые тренировки для укрепления мышц.

Добавляйте в рацион клетчатку

Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает держать аппетит под контролем.

Минимизируйте сахар

Замените сладости фруктами и постепенно снижайте количество добавленного сахара.

Поддерживайте здоровье костей

С возрастом кости становятся хрупкими, поэтому важно получать достаточное количество кальция и витамина D. Включайте в рацион молочные продукты и листовые овощи.

Также по рекомендации врача принимайте добавки.

Контролируйте стресс

Менопауза часто сопровождается стрессом, который может способствовать набору веса. Используйте методы релаксации: йогу, медитацию, прогулки на открытом воздухе.

Качественный сон - залог успеха

Сон очень важен для общего состояния организма. Недосыпание оказывает влияние на метаболизм и повышает аппетит. Соблюдайте режим, ложитесь спать в одно и то же время и старайтесь спать не менее 7-8 часов.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Mayo clinic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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