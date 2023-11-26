"Мне осталось 10 лет". Оззи Осборн рассказал о своем состоянии здоровья

В феврале этого года знаменитый английский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил фанам, что уходит со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. А недавно он шокировал новым заявлением: ему осталось жить десять лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для издания Rolling Stone UK.
В 2020 году стало известно, что экс-солист группы Black Sabbath страдает от болезни Паркинсона. К своему недугу он относится довольно спокойно.
Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)
"В лучшем случае, у меня осталось 10 лет, а когда ты становишься старше, время набирает скорость. Мне нравится идея, что если у тебя неизлечимая болезнь, ты можешь уехать куда-нибудь в Швейцарию и быстро все вылечить", - признался Оззи.
Осборн отметил, что он не боится смерти, но хочет избежать "длительного, болезненного и жалкого существования".
Напомним, ранее артист рассказал, как живет с болезнью Паркинсона.
Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)
"Вам кажется, что вы поднимаете ноги, но нога не двигается. У меня такое ощущение, что я хожу в свинцовых сапогах", - признался он.
Также исполнитель говорил, что на постоянной основе принимает антидепрессанты, поддерживающие его состояние в относительной норме.
Оззи Осборн прославился в 1970-х как фронтмен знаменитой хэви-метал-группы Black Sabbath, исполнив такие культовые песни, как "War Pigs", "Iron Man" и "Paranoid".
Black Sabbath (фото: instagram.com/ozzyosbourne)
Он начал успешную сольную карьеру в 1979 году, заработав внимание своими возмутительными публичными выступлениями и вызвая гнев консервативных групп.
Позже артист собрал новый легион поклонников, появившись в популярном реалити-шоу "Осборны".
И здесь Оззи снова ждал успех, потому что "The Osbournes" были первым шоу такого рода, когда-либо выигрывавшее премию "Эмми".
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