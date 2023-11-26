"Мне осталось 10 лет". Оззи Осборн рассказал о своем состоянии здоровья

Оззи Осборн рассказал о состоянии здоровья

В 2020 году стало известно, что экс-солист группы Black Sabbath страдает от болезни Паркинсона. К своему недугу он относится довольно спокойно.

Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

"В лучшем случае, у меня осталось 10 лет, а когда ты становишься старше, время набирает скорость. Мне нравится идея, что если у тебя неизлечимая болезнь, ты можешь уехать куда-нибудь в Швейцарию и быстро все вылечить", - признался Оззи.

Осборн отметил, что он не боится смерти, но хочет избежать "длительного, болезненного и жалкого существования".

Напомним, ранее артист рассказал, как живет с болезнью Паркинсона.

Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

"Вам кажется, что вы поднимаете ноги, но нога не двигается. У меня такое ощущение, что я хожу в свинцовых сапогах", - признался он.

Также исполнитель говорил, что на постоянной основе принимает антидепрессанты, поддерживающие его состояние в относительной норме.

Для справки

Оззи Осборн прославился в 1970-х как фронтмен знаменитой хэви-метал-группы Black Sabbath, исполнив такие культовые песни, как "War Pigs", "Iron Man" и "Paranoid".

Black Sabbath (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Он начал успешную сольную карьеру в 1979 году, заработав внимание своими возмутительными публичными выступлениями и вызвая гнев консервативных групп.

Позже артист собрал новый легион поклонников, появившись в популярном реалити-шоу "Осборны".

И здесь Оззи снова ждал успех, потому что "The Osbournes" были первым шоу такого рода, когда-либо выигрывавшее премию "Эмми".