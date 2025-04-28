"Мне не хватает". MELOVIN рассекретил свои заработки и заговорил о бизнесе

"Проект зарабатывает где-то... сейчас, команда, закройте уши... ну где-то больше миллиона гривен в год", - поделился артист.

По словам MELOVINа, расходы на команду составляют около 100 тысяч гривен в месяц.

"100 000 гривен обходится команда в месяц. И у меня где-то остается 50 тысяч в месяц", - уточнил певец.

При этом, часть дохода артист откладывает. MELOVIN(фото: instagram.com/melovin_official)

"Из этих еще денег я себе откладываю на подушку условную, аля типа пятерочку - 10% стандартные".

Однако даже 40 тысяч гривен, которые остаются после обязательных расходов, не всегда покрывают все потребности.

"Мне не хватает 40 000 гривен, поэтому я всегда нахожу возможности, где можно еще сделать эти деньги", - признался MELOVIN.

Певец также рассказал, что основной заработок приносит музыка, выступления и продажа мерча.

Рекламные контракты у него также есть, однако это преимущественно крупные кампании. Последним таким контрактом стал проект с брендом Maybelline.

Кроме творческой деятельности, артист активно занимается бизнесом: выпускает парфюмерию, бальзамы для губ и даже дневники ментального здоровья.

Исполнитель отметил, что в реализации новых проектов для него важно полное "обнуление" и начало с чистого листа.

К слову, в пятницу, 25 апреля, MELOVIN презентовал клип на новую песню "Тормоз чи на газ", решив не отменять премьеру даже несмотря на объявленный в Киеве траур по жертвам массированной атаки.

Вместо этого артист превратил премьеру в благотворительную инициативу: вместе с клипом был запущен сбор средств для бывшего военного Александра Полищука, который из-за обстрела потерял жену и остался один с маленькой дочкой.

Менее чем за сутки MELOVIN собрал более 500 тысяч гривен и продолжает призывать украинцев поддержать семью, чтобы помочь им приобрести новое жилье.