"Город убивают КАБами". Фоззи из ТНМК рассказал о ситуации в родном Харькове

Во время войны певец был несколько раз в Харькове, где остается его мама. Три недели назад выступал там для военных, а пять недель назад ездил туда с презентацией книги. Группа планирует поиграть для детей в подземной школе.

Александр Сидоренко рассказал, как изменился город во время полномасштабной войны.

"В мае 2022-го был страшный момент, полный трагизма. У меня свояк - главный врач областной больницы. Я к нему заехал и он показывал град, который не разорвался возле окна. Была ситуация, когда его нянечка пошла с внучкой за хлебом - разорвался реактивный снаряд, от ребеенка хоть что-то осталось, а от нянечки - ничего. Когда тебе показывают, что здесь град торчит, тут прилетело, там ракета попала в операционную, и ты на каждом шагу слышишь подобные истории, то чувствуешь себя в прифронтовом месте", - поделился певец.

По его словам, днем Харьков выглядит "живым городом". Ночью – все черное, только слышны "прилеты" нон-стоп.

"В начале войны из города уехала ІТ-шка, тогда заехали около 400-500 тысяч беженцев из Донецкой и из Харьковской областей. Город совсем изменился", - рассказал Фоззи.

Он добавляет: сейчас люди понемногу возвращаются, город оживает.

"Сейчас главное, чтобы Россия не приблизилась на расстояние действия реактивной и ствольной артиллерии, потому что КАБами они понемногу город убивают. А "стволкой" и "реактивкой" - россияне так действовали с Мариуполем, они не меняют своих алгоритмов", - отметил музыкант.

Он поделился, что его мать не хочет уезжать из Харькова. Так же – мама гитариста группы.

"У бас-гитариста дом на Северной Салтовке – в них ракета прилетела в первое же утро. И его мама жила два месяца в метро, пока дома окна не вставили. Люди и сейчас продолжают жить на Северной Салтовке", - рассказал Фоззи.