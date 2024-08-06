"Город убивают КАБами". Фоззи из ТНМК рассказал о ситуации в родном Харькове
Днем Харьков выглядит "живым городом", а ночью только слышны взрывы нон-стоп. Оккупанты понемногу город уничтожают город управляемыми авиабомбами.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал фронтмен группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.
Во время войны певец был несколько раз в Харькове, где остается его мама. Три недели назад выступал там для военных, а пять недель назад ездил туда с презентацией книги. Группа планирует поиграть для детей в подземной школе.
Александр Сидоренко рассказал, как изменился город во время полномасштабной войны.
"В мае 2022-го был страшный момент, полный трагизма. У меня свояк - главный врач областной больницы. Я к нему заехал и он показывал град, который не разорвался возле окна. Была ситуация, когда его нянечка пошла с внучкой за хлебом - разорвался реактивный снаряд, от ребеенка хоть что-то осталось, а от нянечки - ничего. Когда тебе показывают, что здесь град торчит, тут прилетело, там ракета попала в операционную, и ты на каждом шагу слышишь подобные истории, то чувствуешь себя в прифронтовом месте", - поделился певец.
По его словам, днем Харьков выглядит "живым городом". Ночью – все черное, только слышны "прилеты" нон-стоп.
"В начале войны из города уехала ІТ-шка, тогда заехали около 400-500 тысяч беженцев из Донецкой и из Харьковской областей. Город совсем изменился", - рассказал Фоззи.
Он добавляет: сейчас люди понемногу возвращаются, город оживает.
"Сейчас главное, чтобы Россия не приблизилась на расстояние действия реактивной и ствольной артиллерии, потому что КАБами они понемногу город убивают. А "стволкой" и "реактивкой" - россияне так действовали с Мариуполем, они не меняют своих алгоритмов", - отметил музыкант.
Он поделился, что его мать не хочет уезжать из Харькова. Так же – мама гитариста группы.
"У бас-гитариста дом на Северной Салтовке – в них ракета прилетела в первое же утро. И его мама жила два месяца в метро, пока дома окна не вставили. Люди и сейчас продолжают жить на Северной Салтовке", - рассказал Фоззи.
Напомним, мы писали, что лидер ТНМК высказался о Егоровой, Повалий и других предателях.
Также мы рассказывали, как Фоззи высказался о блоггерах, желающих "договариваться с Россией".
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