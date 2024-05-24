"Мне толкали русские песни". Олег Скрипка рассказал о проблемах во время работы на "Голосі країни"

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По словам артиста, его всегда возмущали выступления россиян на украинской сцене и их участие в наших вокальных шоу.

Когда Скрипка был тренером "Голоса страны", говорит знаменитость, у него была война за украиноязычный контент.

"Как мне пихали русские песни. Ко мне приходят артисты, это мои подопечные, и надо им выбирать песни. Там ну там кацапщина полная. Я не хочу никого обвинять. Если мы сейчас говорим об ответственности русского народа, я хотел бы в этой ситуации, которая сейчас, озвучить ответственность украинцев", - сказал Олег.

Музыкант считает, что за почти 33 года независимости Украины люди имели достаточно времени, чтобы отказаться от всего российского.

"Теперь эти все 70-80% процентов "какая разница" кладут руку на сердце. А где вы были? Я не хочу их обвинять. Просто люди, вы вспомните и сами себе извинитесь. Несите ответственность за то, что происходило. Потому что за 30 лет мы имели вот столько времени оторваться от этой сиськи", - подытожил лидер группы "ВВ".