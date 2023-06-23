"Выключается все": Олег Винник рассказал о редкой болезни, которую у него обнаружили

Украинский певец Олег Винник с начала полномасштабного российского вторжения мгновенно исчез из информационного пространства. Друзья певца рассказывала, что у него серьезные проблемы со здоровьем .

О подробностях своей таинственной болезни он рассказал в интервью на YouTube-канале "КРП".

Что со здоровьем певца

Украинский артист исчез из виду поклонников 16 месяцев назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В сети было много информации, что у певца онкозаболеванием и он находится на лечении в Берлине. Однако сам певец говорит, что это не правдивая информация.

"Мне по барабану, что обо мне говорят. Сегодня немного хуже, чем было неделю назад. Буду откровенным. Слава Богу, что меня подняли и поставили на ноги. Это не одна и даже не две вещи, которые меня накрыли. Я в интервью говорил, что не обращаю внимания на свое здоровье. А потом однажды в тебе раз и выключается все", - сказал он.

Скриншот

Какие симптомы

Он добавил, что в Германии этим болеют только 2% людей. Болезнь "накрыла" певца в туре, но он об этом ничего не рассказывал.

"Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то через год ты остаешься в коляске. Сегодня не нужно об этом беспокоиться, есть медикаменты и лекарства", - отметил артист.

В частности, по словам Винника, симптомы очень необычные и ничего нельзя с этим поделать. Однако свой диагноз он так и не назвал.

В его жизни есть человек, который всегда рядом и не дает ему умереть.

"Пока я не могу встать, он уже делает так, чтобы ты своими мозгами и головой к врачам обратиться", - рассказал Винник.