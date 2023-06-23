"Вимикається все": Олег Винник розповів про рідкісну хворобу, яку в нього виявили
Український співак Олег Винник з початку повномасштабного російського вторгнення миттєво зник з інформаційного простору. Друзі співака розповідала, що у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про подробиці своєї таємничої хвороби він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "КРП".
Що зі здоров'ям співака
Український артист зник із поля зору прихильників 16 місяців тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
У мережі було багато інформації, що у співака онкозахворюванням і він знаходиться на лікуванні у Берліні. Однак, сам співак каже, що це не правдива інформація.
"Мені по барабану, що про мене говорять. Сьогодні трохи гірше, ніж було тиждень тому. Буду відвертим. Слава Богу, що мене підняли і поставили на ноги. Це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я в інтерв'ю говорив, що не звертаю уваги на своє здоров’я. А потім одного дня в тобі раз, і вимикається все", - сказав він.
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Які симптоми
Він додав, що в Німеччині цим хворіють тільки 2% людей. Хвороба "накрила" співака у турі, але він про це нічого не розповідав.
"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку. Сьогодні не потрібно про це турбуватися, є медикаменти і ліки", - зазначив артист.
Зокрема, зі слів Вінника, симптоми дуже незвичайні і нічого не можна з цим зробити. Однак, свій діагноз він так і не назвав.
У його житті є людина, яка завжди поруч та не дає йому померти.
"Поки я не можу встати, вона вже робить так, щоби ти своїми мізками та головою до лікарів звернутися", - розповів Винник.
Раніше Винник розповідав, коли виїхав з України та які сни йому снились.
Також в команді співака розповідали, коли він повернеться на сцену.