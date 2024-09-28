Melovin высказался о квадроберах и матом пристыдил взрослых

Певец Melovin высказался о квадроберах - эта новая субкультура получает еще больше популярности в Украине. И оказалось, что Константин Бочаров (настоящее имя артиста) не видит в новом тренде ничего плохого. Более того, он пристыдил взрослых, которые сейчас осуждают детей за квадробику.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которой Меловин поделился на своей странице в Instagram .

Что Melovin думает о квадроберах

Певец решил прокомментировать новый тренд. Он не стал выступать против квадробинга, ведь дети, считает артист, могут это перерасти.

"Перерастут, порадуются и пойдут заниматься взрослой жизнью", - отметил Меловин.

При этом певец пристыдил взрослых. Ведь сейчас все будто забыли, что тоже когда-то были детьми.

К тому же Меловин напомнил, что ныне не все маленькие украинцы могут полноценно наслаждаться беззаботными годами своей жизни. И потому артист призывает взрослых быть более терпеливыми.

"От***итесь от детей, оставьте им детство, которое и так уже забрала война. Не гнобите! У каждого поколения всегда были свои мейнстримы, от эмо до готов, от стиляг до хиппи. Вы вообще в детстве насекомых ели, одевали вас белками , зайчиками на "утрениках". А вы, лбы здоровые, что-то на детей гоните", - заявил певец.

Меловин встал в защиту квадроберов (скриншот)

Кто такие квадроберы

Как мы уже рассказывали, люди, называющие себя квадроберами, копируют поведение животных. Они носят маски, ушки и хвостики - чтобы еще больше походить на то или иное животное (кошка, волк, пес и так далее).

Эта субкультура появилась в Японии, там даже возник целый вид спорта - квадробика. Люди соревнуются в том, кто лучше повторит поведение животных.