Квадроберы и фурри: что это за мода и может ли она навредить детям

Взрослые в Украине в отчаянии - на смену всем модным ранее трендам и субкультурам в детскую и подростковую жизнь ворвалась новая – квадроберы. Сначала квадробика охватила Японию, затем страны Европы, а сейчас докатилась и до нашей страны.

Кто такие квадроберы и фурри, что такое квадробика и не навредит ли эта субкультура детям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Квадроберы и квадробика

Квадроберы - это современная молодежная деятельность, сочетающая в себе элементы физических упражнений и ролевых игр поведения животных. Первые квадроберы появились в Японии, где есть даже целый вид спорта квадробика и во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные.

Участники субкультуры используют маски животных, ушки, хвостики – как часть своего снаряжения и стремятся как можно точнее воспроизвести поведение животного.

Рассматривать квадробику можно как форму самовыражения и средство изучения личности, а еще как вид спорта. Однако новый модный тренд вызывает беспокойство у родителей.

Как появилась квадробика

Основателем этого движения считается японский спринтер Кеничи Ито. Он увлекался превращением в животных еще с детства и друзья его прозвали "обезьяной" за характерную внешность. Ито не обиделся, а свое прозвище стал использовать в свою пользу.

Он разработал собственный метод передвижения на четвереньках - похоже на передвижение обезьян. Со временем он начал экспериментировать, добавляя что-то в движения и все это - несмотря на то, что его окружающие воспринимали не совсем нормально. Ито даже однажды задержала полиция Токио, поскольку приняла его за психически нестабильного человека и поместила в изолятор на несколько дней.

Однако неудачи Ито не остановили, а наоборот - побуждали к развитию собственной идеи. Он уехал в горы в месяц, где решил создать тренировочный лагерь для четвероногих. И в первый же день охотник принял его за кабана и чуть не застрелил.

Переломным стал 2008 год, когда Кеничи Ито "узаконил" свое восхищение. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали мировой рекорд - он преодолел дистанцию 100 метров на четвереньки за 18,58 секунды. И это не только принесло Ито популярность, но и привлекло внимание к этому виду спорта.

Сначала подтянулись японские энтузиасты с желанием побить рекорд Ито. Затем тенденция вышла за пределы Японии. А впоследствии квадробика начала приобретать популярность по всему миру.

Видео, где показывается техника и квадробные трюки, стали вирусными в соцсетях и это привлекло внимание молодежи во всем мире.

Суть квадробики

Люди на протяжении тысячелетий изобретали новые формы физической активности, от боевых искусств до экстремальных видов спорта. А квадробика вообще стала уникальным явлением, потому что она восстанавливает связь с нашими эволюционными корнями.

Передвижение на четвереньках - это не просто имитация животных, но еще и сложный биохимический процесс. Он вовлекает в себя группы мышц, которые человек редко использует в повседневной жизни. А еще у квадробики есть определенные параллели с реабилитационными практиками.

Например, в некоторых методах лечения детского церебрального паралича для улучшения координации и укрепления мышц используют упражнения, напоминающие квадробику.

Еще можно рассматривать этот вид спорта как форму функциональной тренировки. Ибо движения требуют совместной работы всего тела, а это полезно для физической подготовки и выносливости.

Для передвижения квадроберы используют руки и ноги, что требует значительной физической подготовки и координации.

В квадробиках существует несколько стилей передвижения:

Обезьяний стиль - самый распространенный, основанный на технике Кеничи Ито. Характеризуется быстрыми, скачкообразными движениями.

Стиль медведя - более медленный, более основанный на силе стиль движений, имитирующий ход медведя.

Кошачий стиль - известен плавными и гибкими движениями, часто используется для выполнения акробатических элементов.

Может ли навредить квадробика

Да, и это вызывает беспокойство у врачей и тренеров. Потому что во время движений идет необычная нагрузка на запястья, локти и колени, что может вызвать травмы суставов, боли в спине и проблемы с позвоночником. В Украине квадроберы используют элементы паркура и фрирана - а это тоже повышенный риск травмирования.

А еще во время движений контакт с землей, что повышает риск заражения инфекциями.

Есть также определенные комментарии со стороны психологов, которые с одной стороны одобряют такой способ самовыражения и советуют родителям не запрещать этот спорт.

Кроме того, квадробика снимает стресс. С другой - безобидный восторг может быстро перерасти в страсть и даже зависимость, где человек начинает скрываться от реальности.

Кто такие фурри и терианцы

Фурри - это субкультура, участники которой интересуются антропоморфными животными в искусстве, литературе и других сферах. Также они часто создают своих "фурсонов" - персонажей животных, но не обязательно их имитируют. Это своеобразное звериное альтер эго, которое можно воплощать в творчестве или играть в реальной жизни как аватар. Часто такие фурсоны очень похожи на людей.

Преимущественно фурри не предпочитают какое-то конкретное животное - часто это гибриды, сочетающие черты нескольких существ. Среди самых популярных гибридов можно выделить собаку-волка, лису-волка, дракона-волка, кошку-лису и тигра-волка. Среди поп-культурных героев преобладают покемоны, грифоны и персонажи видеоигр.

Терианцы - эта субкультура основана на отождествлении с животными на духовном или психологическом уровне. В отличие от квадроберов, терианцы необязательно включают в свою практику физическое подражание животным.