MELOVIN разделся в поддержку Зеленского после скандала с Трампом (фото)

Артист выбрал оригинальный способ выразить свою позицию. Он опубликовал фотографию с обнаженным торсом, на котором красным цветом написал: "Сила не в костюме".

Под фотографией певец оставил развернутый комментарий, в котором раскритиковал бессмысленность вопроса о костюме и подчеркнул более важные ценности

"Костюм не делает тебя человеком. Не является гарантом человечности и миролюбия. В стиле лихих 90-х, и "поясни за шмот". Некоторые вещи, свидетелями которых мы стали, были достаточно неоднозначными и, будем честны, бессмысленными. Меня выбили из колеи немало моментов, я тоже человек со своими рефлексиями. Но фраза: "Почему не надел костюм?"... Если бы это были все наши проблемы", - написал представитель Украины на "Евровидении-2018" под фотографией.

MELOVIN призвал украинцев к единству и вере в будущее, подчеркивая необходимость сосредоточиться на поддержке страны, а не на внешнем виде лидеров.

MELOVIN поддержал Зеленского (фото: instagram.com/melovin_official)

"Держимся. Объединяемся, как никогда. Донатим. И просто верим... В будущее, в страну, в президента, в нас", - добавил он.

Подписчики сразу поддержали исполнителя сотнями комментариев.

"Встретились как-то в Белом доме человек без костюма и костюмы без людей..." - написал один юзер.

"Эта ситуация стала достаточно показательной во многих аспектах. Но это должно нас сделать только сильнее. Верим в нашу Украину!" - добавил другой.

"Да, это правда, в костюме или без костюма - это не важно, главное остаться человеком, который умеет отстоять свое, свое и своих..." - подчеркнул третий.

Напомним, что весь мир до сих пор обсуждает важную встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Однако, кроме политических аспектов, значительное внимание привлек внешний вид украинского лидера. Корреспондент Брайан Гленн задал президенту Украины провокационный вопрос, есть ли у него костюм. Зеленский достойно ответил, что наденет костюм после победы Украины в войне.

Эта реплика вызвала волну возмущения среди многих пользователей соцсетей, как в Украине, так и за ее пределами. Украинского президента поддержали и американцы, считая вопрос о костюме неуместным на фоне серьезных вызовов, которые стоят перед нашим государством.

Отметим также, что недавно MELOVIN выпустил песню и клип "Твоя вина". Для съемок видео артист отправился в родную Одессу, на свое "место силы".

По мнению артиста, его свежее творение "поможет допрожить неудачный опыт и сделать правильные выводы, ведь в обществе долго бушевало понятие, что в неудачных отношениях всегда виноваты оба".

"Из-за травматического опыта мы начинаем сравнивать последствия. Раньше я постоянно слышал эту фразу и исповедовал ее до одного момента, до повторной измены. Когда, казалось бы, все вопросы были решены. Теперь знаю точно - бывают ситуации, когда есть виновный и потерпевший. И нездоровой практикой остается то, что мы продолжаем размывать границы, рассказывая, что виноваты двое, когда есть один пострадавший. Это касается не только любовных отношений, но и дружбы, даже политических отношений... Чего угодно", - комментирует певец.

К слову, "Твоя вина" - это своеобразное продолжение хита "Обиратиму себе", который артист исполнил вместе с победительницей шоу "Неймовірні дуети", певицей ISKRA.

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