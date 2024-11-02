MELOVIN поссорился с известным ведущим: "Пусть снимают с ротации"

MELOVIN и Фешак поссорились

Сначала информация об этом появилась на сайте "Люкс ФМ", где говорилось, что Евгений хотел выгнать Константина из-за его поведения.

"Мы в эфире "Люкс ФМ" развлекаем людей, создаем контент для хорошего настроения. Но после первого выхода в эфир я заметил, что MELOVIN ведет себя свысока, будто не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне безразлично, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии", - поделился деталями Фешак.

Евгений Фешак (фото: instagram.com/feshak_eugenio)

В студию "Люкс ФМ" MELOVIN пришел вместе со своей коллегой, исполнительницей Swoiia. Они посетили радио, чтобы презентовать свежую композицию "Зодіак".

После этого Бочаров также отреагировал на слова Евгения и сделал заявление в блоге. Он обнародовал несколько видео из эфира, где, по его словам, можно увидеть пренебрежительное поведение по отношению к исполнителям.

Константин подчеркнул, что после эфира пожал руку Фешаку и попрощался с ним, поэтому не ожидал узнать, что тот хотел его выгнать из студии.

В завершение певец отметил, что, по его мнению, и радио, и артист должны сотрудничать, демонстрируя взаимовыгодное поведение друг к другу, ведь это - сотрудничество.

"Мне интересно другое – долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации? Или, наконец, мы поймем, что радио и артист - это коллаборация?. Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество! Никто никому не должен, но взаимоуважение и человечность должны оставаться на первом месте. Пусть снимают с ротации. Меня это хуже не сделает, но человеком останусь я", - написал звезда.

К слову, Алексей Суханов согласился с мнением MELOVINа, заявив об этом в комментариях.

"Ни одна аннуляция ротации не сделает Вашу музыку менее качественной, а желание слушателя, среди которых и Ваш покорный слуга, включать чаще эту музыку в своих наушниках! Остаюсь с большим уважением к Вам!" - отметил Суханов.

Константин Бочаров (фото: instagram.com/melovin_official)