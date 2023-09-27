MELOVIN в костюме свиньи высмеял депутатов, которые наживаются во время войны
Украинский певец MELOVIN продолжает эпатировать публику. Так, на днях он появился на музыкальной церемонии Muzvar в образе свиньи, с огромным накладным животом и деловом костюме. В руках у него был плакат с надписью: "Дайте деньги на ВСУ, не хватает на виллу".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певца.
Как MELOVIN потролил чиновников
Этим креативным жестом артист высмеял чиновников, обворовывающих население нашего государства во время войны.
"Никогда не мог подумать, что для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте!" - написал MELOVIN в своих соцсетях.
MELOVIN в костюме свиньи (фото: instagram.com/melovin_official)
Реакция украинцев
В комментариях к публикации пользователи выразили свою поддержку музыканту, а также поблагодарили его за то, что он использует любую возможность для донесения чрезвычайно важных месседжей.
- Якщо мене спитають, чому я пишаюсь своїм кумиром я покажу їм оці фото. Браво
- Не маємо права мовчати про це! А люди, які мають хоть якійсь вплив на свідомість, просто зобов’язані це робити. Меловін, браво!
- Це було неочікувано, яскраво і дуже сміливо, а ще дотепно і влучно!
- Потужне і яскраве втілення важливого меседжа
- Підтримую всім серцем, яке крається за життя наших Захисників!
Напомним победителей музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023 года.
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