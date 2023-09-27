MELOVIN у костюмі свині висміяв депутатів, що наживаються під час війни

Український співак MELOVIN продовжує епатувати публіку. Так, днями він з’явився на музичній церемонії MUZVAR в образі свині, з величезним накладним животом та діловому костюмі. В руках у нього був плакат з написом: "Дайте гроші на ЗСУ, не вистачає на віллу".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співака.

Як MELOVIN потролив урядовців

Цим креативним жестом артист висміяв чиновників, які обкрадають населення нашої держави під час війни.

"Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу та повинен нести пряму відповідальність за смерті наших захисників на фронті та у тилових містах. Ваші набиті кишені = відібрані життя військових на фронті!" - написав MELOVIN у своїх соцмережах.

MELOVIN у костюмі свині (фото: instagram.com/melovin_official)

Реакція українців

В коментарях до публікації юзери висловили свою підтримку музиканту, а також подякували йому за те, що він використовує будь-яку можливість для донесення надзвичайно важливих меседжів.