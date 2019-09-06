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Під Мелітополем випав величезний град: шматки льоду побили дахи (фото)

STYLERЖиття    06.09.2019 - 20:16
Під Мелітополем випав величезний град: шматки льоду побили дахи (фото)
Фото: Град (pixabay.com)

У Мелітопольському районі випав аномальний для осені град

У Запорізькій області в селі Тихоновка місцеві жителі в шоці - на них випав град розміром з голубине яйце. За словами українців, лід був такий величезний, що побив дахи з шиферу на будинках. Жителі Тихоновки публікують фото аномалії в соцмережах і описують свої емоції, пише "РІА Мелітополь".

Наголошується, що опади пройшли вночі і ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Під Мелітополем випав величезний град: шматки льоду побили дахи (фото)Під Мелітополем випав величезний град: шматки льоду побили дахи (фото)Фото: Град в Тихоновке (ria-m.tv)

"Це ще підтанув. Вночі був навіть більше. Добре, що град був у нічний час. Такий і череп міг пробити, не кажучи вже про рослини, - написав автор фото.

Також град пройшов і в селі Астраханка.

"Тут бушувала стихія такої сили, що вже через кілька хвилин все навколо стало білим, як після снігу взимку", - повідомляють українці в соцмережах.

Під Мелітополем випав величезний град: шматки льоду побили дахи (фото)Фото: Град Погоди (ria-m.tv)

Нагадаємо, що в четвер, 5 вересня, на Запорізький регіон обрушилися грози й потужні дощі, а жителям деяких населених пунктів довелося спостерігати аномальну стихію.

Як ми раніше повідомляли, у Києві помітили чергову аномалію серед рослин. Так, на проспекті Відрадному зацвіли каштани, хоча це зазвичай відбувається в травні.

Також ми писали, під Запоріжжям несподівано випав сніг. Аномальне погодне явище налякало місцевих жителів – вони не могли повірити в те, що в регіоні випав сніг в самий розпал спеки.

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