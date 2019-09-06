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Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 20:16
Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)
Фото: Град (pixabay.com)

В Мелитопольском районе выпал аномальный для осени град

В Запорожской области в селе Тихоновка местные жители в шоке - на них выпал град размером с голубиное яйцо. По словам украинцев, лед был такой огромный, что побил крыши из шифера на домах. Жители Тихоновки публикуют фото аномалии в соцсетях и описывают свои эмоции, пишет "РИА Мелитополь".

Отмечается, что осадки прошли ночью и никто из местных жителей не пострадал.

Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)Фото: Град в Тихоновке (ria-m.tv)

"Это еще подтаял. Ночью был даже больше. Хорошо, что град был в ночное время. Такой и череп мог пробить, не говоря уже о растениях, - написал автор фото.

Также град прошел и в селе Астраханке.

"Здесь бушевала стихия такой силы, что уже через несколько минут все вокруг стало белым, как после снега зимой", - сообщают украинцы в соцсетях.

Под Мелитополем выпал огромный град: куски льда побили крыши (фото)Фото: Град в Астраханке (ria-m.tv)

Напомним, что в четверг, 5 сентября, на Запорожский регион обрушились грозы и мощные дожди, а жителям некоторых населенных пунктов довелось наблюдать аномальную стихию.

Как мы ранее сообщали, в Киеве заметили очередную аномалию среди растений. Так, на проспекте Отрадный зацвели каштаны, хотя это обычно происходит в мае.

Также мы писали, под Запорожьем неожиданно выпал снег. Аномальное погодное явление напугало местных жителей – они не могли поверить в то, что в регионе выпал снег в самый разгар жары.

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