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У Мелітополі окупанти катують людей, щоб посилити тиск перед "референдумом", - мер

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Мелітополь, Четвер 28 липня 2022 13:33
У Мелітополі окупанти катують людей, щоб посилити тиск перед "референдумом", - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти викрадають та катують людей, готуючись до "референдуму". Росіяни хочуть посилити тиск на жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова під час брифінгу.

"Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили", - сказав мер.

За його словами, офіційно підтверджено інформацію про 20 полонених, але ця цифра значно зменшена, бо окупанти погрожують сім'ям викрадених.

Також у Мелітополі все більше відчувається брак медикаментів, а передавати гуманітарну допомогу стає складніше. Російські військові на блокпостах викрадають ліки, або порушують температурний режим зберігання.

Крім того, окупанти складають списки місцевих жителів, які мають цінне майно.

Нагадаємо, за словами Федорова, окупанти погрожують, що під час відступу підірвуть інфраструктуру міста.

Також стало відомо, що росіяни планують депортувати мелітопольців, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі.

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