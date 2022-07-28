У Мелітополі окупанти катують людей, щоб посилити тиск перед "референдумом", - мер

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти викрадають та катують людей, готуючись до "референдуму". Росіяни хочуть посилити тиск на жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова під час брифінгу .

"Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили", - сказав мер.

За його словами, офіційно підтверджено інформацію про 20 полонених, але ця цифра значно зменшена, бо окупанти погрожують сім'ям викрадених.

Також у Мелітополі все більше відчувається брак медикаментів, а передавати гуманітарну допомогу стає складніше. Російські військові на блокпостах викрадають ліки, або порушують температурний режим зберігання.

Крім того, окупанти складають списки місцевих жителів, які мають цінне майно.