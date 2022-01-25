RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі в міському парку дівчатка-підлітки вирішили випробувати на міцність лід на ставку, і в підсумку обидві впали у воду. Від загрози більш серйозних наслідків безтурботних школярок врятувала невелика глибина водойми.

Про це передає місцеве видання "РІА Мелітополь".

Сам інцидент потрапив на камеру спостереження в парку минулої неділі.

На кадрах видно, що спочатку одна дівчинка стала на лід і випробовувала його на міцність. Коли кірка льоду зламалася і підліток опинився у воді, їй на допомогу поспішили подружки, і витягли абсолютно промоклу експериментаторку зі ставка.

У парку Мелітополя дівчинка опинилася у воді після випробування льоду в ставку на міцність (фото: скріншот з відео)

І тут інша школярка, на очах у якої тільки що з води витягали подружку, раптом вирішила повторити такий досвід.

Вона зробила кілька проб... і через кілька секунд теж опинилася в холодній воді з головою. Інші дівчатка тут же витягли зі ставка і її.

"Подвиг" промоклої після зимового купання подружки вирішила повторити інша школярка (фото: скріншот з відео)

"Сподіваємося, батьки обох підлітків провели "серед них" роз'яснювальну бесіду про шкоду зимових купань. Звертаємося і до батьків тих, хто теж не проти ризикнути. Поясніть дітям на чужому прикладі, чим закінчуються подібні ігри", - висловлюється в публікації.

Відео: у Мелітополі дівчатка по черзі випробовували лід на міцність і провалювалися у воду

Нагадаємо, між тим, що на початку січня в Києві активізувалися безстрашні батьки, які пускали на лід дітей у +7 градусів.

Також ми писали про те, що перед цим в Одеській області Підлітки хотіли зробити селфі та провалилися під лід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь