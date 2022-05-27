"Так нас ніхто не ображав". Жителі тимчасово окупованого півдня йдуть у партизани

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони .

Зазначається, що у телефонній розмові жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію у курортній Кирилівці.

Там ворожі сили розміщують БТРи на базах відпочинку. Крім того, окупанти не дозволяють бізнесу працювати. Тому у селищі піднімається партизанський рух.

"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - сказала жінка.

Вона згадує, що до приходу російських окупантів такого не було, тому люди чекають повернення української влади.

"Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав", - додала вона.