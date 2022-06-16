У Мелітополі фермери піднесли окупантам "подаруночок", нагодувавши їх отруєною черешнею

Черговий подарунок рашистам

Фермери вирішили помститися окупантам, які крали їхню черешню.

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів", — розповів Федоров.

За словами мера, цей факт - черговий різновид партизанського руху, опору, який є сьогодні на території Мелітопольського району.

Як ще чинять опір люди в Мелітополі

Також наголошується, що опір в Мелітополі поглинає більше 99% всіх жителів міста, що залишилися.

Наприклад, люди повністю ігнорували святкування "дня РФ" в Мелітополі. Так, в черзі за російськими паспортами вишикувалося 15 осіб з 70 тисяч, які залишилися зараз в тимчасово окупованому місті.