В окупованій Запорізькій області Росія набирає "добровольців" для "захисту" від ЗСУ

В тимчасово окупованій Запорізькій області, російські окупанти почали формувати списки "добровольців", які "захищатимуть" регіон від наших бійців. Нібито вони назбирали більше ніж 200 "бажаючих".

"У нас є своя міліція. У нас уже є батальйони людей, ми поки що їх не оформляємо, але велика кількість людей, які хотіли б сьогодні "захищати" свою батьківщину саме від ЗСУ. Люди приходять, записуються. Ми поки що фіксуємо великі списки. Понад 200 осіб є вже у списках людей, які вже готові йти", - заявив "голова" фейкової військово-цивільної адміністрації регіону Євген Балицький.

Однак, Балицький відзначив, що "звільнятимуть" українські землі лише військові країни-окупанта, оскільки "власних сил не вистачить ніколи".



