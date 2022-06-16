В Мелитополе фермеры преподнесли оккупантам "подарочек", накормив их отравленной черешней

Очередной подарок рашистам

Фермеры решили отомстить оккупантам, воровавших их черешню.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным трудом наших фермеров", — рассказал Федоров.

По словам мэра, этот факт - очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района.

Как еще сопротивляются люди в Мелитополе

Также отмечается, что сопротивление в Мелитополе поглощает более 99% всех оставшихся жителей города.

Например, люди полностью игнорировали празднование "дня РФ" в Мелитополе. Так, в очереди за российскими паспортами выстроилось 15 человек из 70 тысяч, которые остались сейчас во временно оккупированном городе.